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拿到中華民國護照 台灣女婿周曙光開心

發稿時間：2018/06/08 20:56

最新更新：2018/06/08 21:51

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中國公民記者周曙光依親移居台灣取得身分證後，8日拿到中華民國護照，他開心地說，以後到許多國家都免簽證，比起中國護照好用太多了。中央社記者李先鳳攝　107年6月8日中國公民記者周曙光依親移居台灣取得身分證後，8日拿到中華民國護照，他開心地說，以後到許多國家都免簽證，比起中國護照好用太多了。中央社記者李先鳳攝　107年6月8日

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）中國公民記者周曙光依親移居台灣取得身分證後，今天拿到中華民國護照，他說，以後到許多國家都免簽證，「比起中國護照好太多了」，他要高調宣布，今後自由地走向全世界。

周曙光網名「佐拉」，原籍中國湖南省，是網路工程師，也是中國大陸知名部落客，2007年他報導「重慶最牛釘子戶」引起網友及媒體注目，之後屢次在敏感事件中挑戰中國政府的新聞審查，被德國媒體譽為「中國公民記者第一人」。

因為上公共電視「有話好說」節目而和台灣女子結緣，7年前兩人步入婚姻，育有1歲多女兒，2013年移居花蓮縣瑞穗鄉，上個月他收到定居許可辦理戶籍，6月4日到外交部東部辦事處申辦中華民國護照，今天領到護照。

周曙光表示，他2001至2005年在深圳的科技公司上班，擔任網路工程師，是「救火人」；平時沒事就在網路上發表文字，有一群粉絲。2008年他申請了德國簽證，卻被中國政府以「可能危害國家安全」為由限制他出境。

他說，今天拿到中華民國護照，以後到許多國家都免簽證，比起中國護照好用太多了。兩岸最大區別就是「自由」，台灣不會有人盯梢、監控，網路不會設防火牆，發表言論很自由；而且年底可以投票了。

紐約獨立製片人歷時4年，跟隨拍攝中國最早的兩位公民記者「佐拉」和「老虎廟」，記錄他們挑戰中國言論尺度，以個人身分報導中國未經審查的新聞，他們揭發中國經濟快速發展中不為人知的腐化、污染、土地掠奪和貧困加劇。這部台灣翻譯為「佐拉與老虎廟」（High Tech Low Life） 的紀錄片，2013年曾於公共電視播出。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070608

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