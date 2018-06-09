紀念大師黃茂己 書法特展揚風華

雲林縣政府一樓親民空間展示廳9日起至28日推出「鳩翁黃茂己紀念展暨黃義仁書法特展」，緬懷已故書法大師黃茂己，歡迎民眾參觀。中央社記者葉子綱攝 107年6月9日

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）為總統蔡英文競選主軸題字「點亮台灣」的書法大師黃茂己，以自學揮灑藝術新境，名揚國內外，縣府在今天特別舉辦鳩翁黃茂己紀念展暨黃義仁書法特展，吸引民眾欣賞大師風華。



雲林縣政府一樓親民空間展示廳從今天起至28日，推出鳩翁黃茂己紀念展及其兒子黃義仁老師書法特展，紀念大師黃茂己6月6日的96歲冥誕，縣府秘書長黃玉霜、文化處長林孟儀賢伉儷、莿桐鄉長廖秋蓉及社會各界與會。



黃玉霜指出，黃茂己大師自學書法，不曾拜師學藝，揮灑出書法藝術新境界，蒼勁有力、自然寫意的不凡風華，展現平靜、淡泊的風範，其子黃義仁繼承志業，融合繪畫再創新局，更將書法帶入校園，在數位時代環境中，綻放漢字藝術之美。



黃茂己在今年初逝世，紀念展中展出大師遺作約50幅作品，包括致贈總統蔡英文「點亮台灣」及雲林縣長李進勇「喜集雲林」鉅作，黃義仁老師創意書法及18件木雕作品。



黃義仁在展出會場透露秘辛，整理父親遺物時發現許多早年手稿，還發現原本已寫好的贈字「厚德載物」原稿，但後來蔡英文總統的競選助理請改寫「點亮台灣」，前者成為珍藏，也在展出之列。（編輯：劉政權）1070609