姚文智：競選團隊 緊鑼密鼓籌備[影]

影片來源：中央社

（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天出席台北市苗栗同鄉會會員大會時指出，競選團隊正在緊鑼密鼓的籌備，預計下週起陸續對外公布。



姚文智致詞時表示，先前質詢客委會時，提出未來台北市可設置若干「客家主題捷運站」，讓交通節點結合文化，增加一個接近大眾的「半沉浸環境」，這個想法獲得客委會主委的全力支持，未來當選台北市長後，會全力和大家一起來推動。



至於競選團隊何時成形，姚文智說，他定義這場選舉為「台北應該掀起一個新的、關鍵性的城市運動」，所以不但黨內菁英要歸隊團結、要進駐，黨外很多有創意、活力的各種人才都要網羅，現在正在緊鑼密鼓的籌備，預計下週起陸續公布。



姚文智接著說，6月23日晚上的大型造勢晚會已同步進行中，總統府祕書長陳菊也答應出席，會在那天做壓軸演講。



媒體追問，對於台北農產運銷公司總經理吳音寧的留任，是否會對民進黨選情造成傷害，姚文智指出，民進黨有無被傷害不是那麼重要，重要的是農產運銷在此風波後是否能健全、農民權益有無得到保障，以及農產供應或食品安全等，市長有無盡到責任去維護，這才是應專注的地方。



姚文智強調，不要用太多政治口水揣測，卻忽略了根本的問題，農產運銷能否持續改革、能否擺脫過去地方勢力把持、能不能避免產銷價格造成農民的損害，大家應該轉而注意這樣的問題，這比在討論個別的事情還重要，而很多對吳音寧的指控都是無中生有，應該還她清白。（編輯：方沛清）1070610