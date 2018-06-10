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高雄19年老書店不關了 整修前湧人潮

發稿時間：2018/06/10 17:45

最新更新：2018/06/10 17:51

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開業近19年的高雄明儀倉庫書店原定10日結束營業，經書迷請命，業者決定不收攤，不過11日起將進行內部整修，23日再正式重新開幕。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月10日開業近19年的高雄明儀倉庫書店原定10日結束營業，經書迷請命，業者決定不收攤，不過11日起將進行內部整修，23日再正式重新開幕。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月10日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）開業近19年的高雄明儀書店原定今天結束營業，經書迷請命，業者決定不收攤，明天起內部整修，23日重新開幕。不少書迷今天趕在店內整修前上門光顧，一早店內就湧現人潮。

明儀書店在5月初公告，因租約將到期，「必須和大家說再見」，營業至6月10日並舉辦清倉促銷活動，消息傳開後，經書迷請命，業者決定不熄燈。

明儀書店說，結束營業消息傳開後，5月以來員工一直接到愛書者和支持者來電關切，大表不捨，希望在社區能保留一間大型書店，方便孩子接觸書香。為提供愛書人更好的購書環境，今天清倉特賣活動結束後，明天起將進行書店內部改裝，23日重新開幕。

業者感謝房東的支持、員工的努力及媒體的報導相挺，讓明儀書店能浴火重生；業者相信在大家共同努力下，一定能創造讀者、書店、供應商三贏局面。

明儀書店今天上午一開門即吸引許多民眾上門，其中不乏是附近社區的住戶，也有遠道而來的書迷，店內一如往常有許多來逛書店的親子檔，他們對書店不關了，都表示歡迎。

明儀書店是高雄河堤社區老字號書店，由於租約到期原定今天熄燈，但在書迷請命下，經業者與房東協商折衝，讓書店起死回生，達成租金不調漲、續租3年，業者也決定將全館會員價促銷活動延至6月底，答謝書迷支持。

明儀書店店長張素玲表示，實體書店受到電子書及網購衝擊不好做，感謝房東願意給機會，讓書店可以繼續服務書迷。店內生意及來客數原本不盡理想，但連月來，不少書迷前來回味，廣大書迷們為不關店紛紛請命。（編輯：陳政偉/李亨山）1070610

原定10日結束營業的高雄明儀倉庫書店，經書迷請命，業者再與房東協調後決定繼續營業，11日起展開內部整修，23日將重新開幕，不少書迷10日趕在整修前上門光顧。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月10日原定10日結束營業的高雄明儀倉庫書店，經書迷請命，業者再與房東協調後決定繼續營業，11日起展開內部整修，23日將重新開幕，不少書迷10日趕在整修前上門光顧。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月10日
開業近19年的高雄明儀倉庫書店原定10日結束營業，經廣大書迷請命，業者決定繼續營業，11日起將整修，23日重新開幕，10日不少民眾趕在整修前造訪。中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月10日開業近19年的高雄明儀倉庫書店原定10日結束營業，經廣大書迷請命，業者決定繼續營業，11日起將整修，23日重新開幕，10日不少民眾趕在整修前造訪。中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月10日
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