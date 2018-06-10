/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA勇士波登林堉璘
>rss

嘉義高中職青年共體飢餓 關懷難民兒童

發稿時間：2018/06/10 17:54

最新更新：2018/06/10 17:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者葉子綱嘉義市10日電）嘉義縣市10所高中職青年齊聚，模擬在坎坷道路上運送物資，感受戰火下的生活狀況，響應「飢餓體驗」行動，關懷難民兒童，並呼籲社會各界共同發揮愛心伸出援手。

嘉義高校聯盟邀集輔仁中學、嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、嘉義高商、永慶高中、宏仁女中、新港藝術高中、協志工商、民雄農工等10所嘉義縣市高中職青年近130人，在嘉義高中參加第29屆飢餓三十人道救援行動，關懷難民兒童。

活動中模擬情境，體驗在戰火與飢荒交迫下的難民兒童生活，參加活動的青年學子，在健康步道模擬的坎坷道路上或是穿上保特瓶鞋運送物資，感受艱辛的生活實況。

活動總召集人劉易真說，嘉義高校聯盟首次跨縣市舉辦活動，希望藉以讓同學瞭解到，平日抱怨營養午餐不佳或不珍惜食物，對難民兒童來說，食物是多麼珍貴的物資，透過12小時不進食固體食物，加上飢餓、戰爭議題的闖關，感受在飢餓與戰火下的處境。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評指出，台灣世界展望會透過「飢餓三十」人道救援行動募款，投入國外緊急糧食救援、難民兒童保護、脆弱國家援助及國內特殊狀況家庭扶助等，希望幫助脫離艱辛的生活處境。

王昶評表示，7月14日及15日在林口綜合體育館、高雄巨蛋體育館，將同步舉辦「飢餓勇士大會師」，歡迎各界響應參與援助處於困境的兒童與家庭。（編輯：施燕飛）1070610

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP