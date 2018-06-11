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充實學子暑假生活 鄭文燦：盼營隊取代作業

發稿時間：2018/06/11 11:06

最新更新：2018/06/11 12:15

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桃園市各國中小今年規劃了6大類，共1589梯次的營隊活動，桃園市長鄭文燦（圖）11日出席「107年度暑期青少年休閒育樂活動記者會」表示，希望以暑假營隊取代暑假作業，提供學子們更多元的學習管道。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月11日桃園市各國中小今年規劃了6大類，共1589梯次的營隊活動，桃園市長鄭文燦（圖）11日出席「107年度暑期青少年休閒育樂活動記者會」表示，希望以暑假營隊取代暑假作業，提供學子們更多元的學習管道。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）為打造學子豐富有趣的暑假，桃園市各國中小今年規劃了6大類，共1589梯次的營隊活動，桃園市長鄭文燦表示，希望桃園市以暑假營隊取代暑假作業，提供學子們更多元的學習管道。

鄭文燦今天出席「107年度暑期青少年休閒育樂活動記者會」受訪表示，市政府並未強制規定暑假作業，暑假不妨讓孩子輕鬆學習，各校可取消暑假作業專心辦營隊，讓孩子們以參加營隊取代暑假作業，從做中學、玩中學，每個營隊都有值得學習之處，各校也可藉此發展校園特色。

鄭文燦表示，桃園市教育局今年的暑期青少年休閒育樂活動，規劃了藝文、技職、體育、休閒活動、服務公益及資訊電腦6大類，由市府補助新台幣437萬9900元，提供超過3萬7000個名額，其中還有6500個名額要優先讓弱勢學生免費參與。

桃園市政府教育局長高安邦表示，市府也彙集各國中小暑期育樂營隊活動訊息、費用，並建置「桃園市青少年育樂活動檢索系統」網站，歡迎有興趣的學生家長上網查詢，並前往各校報名，提供孩子多元學習的機會，不讓暑假虛度。（編輯：張銘坤）1070611

桃園市教育局今年的暑期青少年休閒育樂活動，由市府補助經費，提供超過3萬7000個名額，其中還有6500個名額要優先讓弱勢學生免費參與。11日舉行宣傳記者會。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月11日桃園市教育局今年的暑期青少年休閒育樂活動，由市府補助經費，提供超過3萬7000個名額，其中還有6500個名額要優先讓弱勢學生免費參與。11日舉行宣傳記者會。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月11日
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