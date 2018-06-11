台東必吃美食網路票選 前5名有4個老面孔

台東縣政府交通及觀光發展處處長江慧卿（圖）11日公布台東必吃美食網路票選名單，前5名都是台東市民耳熟能詳的美食，歡迎民眾到台東一嚐。中央社記者盧太城台東攝 107年6月11日

(中央社記者盧太城台東縣11日電)台東縣政府交觀處舉辦台東必吃美食網路票選名單出爐，前5名都是台東市民耳熟能詳的美食，沒有店面的池上米也入選第6名。



台東縣交觀處粉絲專頁─台東就醬玩Amazing Taitung在5月中舉辦台東必吃TOP10分享美食抽獎活動，票選及得獎名單6月7日公佈，吸引近6400人次留言參與票選活動，抽獎有效分享票數則有近3700人。



交觀處長江慧卿表示，這次被推薦美食共100多家，囊括各類特色小吃、當地人與遊客都愛的速食，也有原住民風味饗宴，想來民眾對於各種台東美食都非常熟悉，也心有所屬各有支持的美食店家。



票選前10名為藍蜻蜓炸雞、榕樹下米苔目、卑南包子、王群翔慢食家宴、林家臭豆腐、池上米、客來吃樂、寶桑蘿蔔糕、東粄香傳統米食坊、蓋亞那工作坊。



前5名除了王群翔慢食家宴是黑馬外，其餘4家都是老面孔。



江慧卿表示，票選結果出爐，前10名爆出許多黑馬美食，例如王群翔慢食家宴、池上米、寶桑蘿蔔糕、東粄香傳統米食坊、蓋亞那工作坊等意外突破重圍上榜，勢必又會造成觀光旅客的爭相體驗品嘗。



江慧卿說，有民眾表示「台東好吃的太多了啦，只排前10名根本不夠」。（編輯：劉政權）1070611