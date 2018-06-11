/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 納達爾川金會G7NBA

白宮證實 川普和金正恩將一對一會談

>rss

台東必吃美食網路票選 前5名有4個老面孔

發稿時間：2018/06/11 15:03

最新更新：2018/06/11 15:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台東縣政府交通及觀光發展處處長江慧卿（圖）11日公布台東必吃美食網路票選名單，前5名都是台東市民耳熟能詳的美食，歡迎民眾到台東一嚐。中央社記者盧太城台東攝　107年6月11日台東縣政府交通及觀光發展處處長江慧卿（圖）11日公布台東必吃美食網路票選名單，前5名都是台東市民耳熟能詳的美食，歡迎民眾到台東一嚐。中央社記者盧太城台東攝　107年6月11日

(中央社記者盧太城台東縣11日電)台東縣政府交觀處舉辦台東必吃美食網路票選名單出爐，前5名都是台東市民耳熟能詳的美食，沒有店面的池上米也入選第6名。

台東縣交觀處粉絲專頁─台東就醬玩Amazing Taitung在5月中舉辦台東必吃TOP10分享美食抽獎活動，票選及得獎名單6月7日公佈，吸引近6400人次留言參與票選活動，抽獎有效分享票數則有近3700人。

交觀處長江慧卿表示，這次被推薦美食共100多家，囊括各類特色小吃、當地人與遊客都愛的速食，也有原住民風味饗宴，想來民眾對於各種台東美食都非常熟悉，也心有所屬各有支持的美食店家。

票選前10名為藍蜻蜓炸雞、榕樹下米苔目、卑南包子、王群翔慢食家宴、林家臭豆腐、池上米、客來吃樂、寶桑蘿蔔糕、東粄香傳統米食坊、蓋亞那工作坊。

前5名除了王群翔慢食家宴是黑馬外，其餘4家都是老面孔。

江慧卿表示，票選結果出爐，前10名爆出許多黑馬美食，例如王群翔慢食家宴、池上米、寶桑蘿蔔糕、東粄香傳統米食坊、蓋亞那工作坊等意外突破重圍上榜，勢必又會造成觀光旅客的爭相體驗品嘗。

江慧卿說，有民眾表示「台東好吃的太多了啦，只排前10名根本不夠」。（編輯：劉政權）1070611

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP