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美國十大環保城市 高市府西雅圖取經

發稿時間：2018/06/11 15:18

最新更新：2018/06/11 15:18

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（中央社記者王淑芬高雄11日電）由高雄市副市長楊明州率團一行，日前參訪姊妹市西雅圖。對於西雅圖發展水陸交通的同時，將生態保育納入考量，並透過環境教育導覽的機制，讓民眾解環境保護重要性，值得效法。

高雄市政府代表團成員包含秘書處、教育局、環保局、交通局、都發局、工務局、捷運局共15人，在楊明州率團下6日至9日赴美參加波特蘭第111屆玫瑰節慶典暨姊妹市締結30週年紀念活動，在結束波特蘭行程後，代表團隨即前往鄰近的姊妹市西雅圖進行生態環保建設參訪。

高市府新聞稿表示，西雅圖為理財網站「宅荷包」（NerdWallet）評選出的美國10大環保城市之一，也是全美最宜居城市第10名。西雅圖在提供民眾生活便利及同時考量環境保護已推動許多措施，包括公共綠建築、再生能源使用、自然排水系統取代傳統雨水下水道、全美第一座都市食物森林、社區的營造等。

西雅圖是一個同時擁有湖、河及海灣的豐富水域城市，楊明州等人參訪巴拉德水閘門及魚梯，西雅圖透過採用生態工法，在兼具幫助往來船隻交通及防洪的水泥堤壩中，設計讓鮭魚洄游的通道及民眾休憩場所。

楊明州表示，台灣的河流眾多，河川水急流短，坡度陡峭，水壩及攔沙壩的建設易阻斷魚類洄游路線，此行見識到西雅圖在發展水陸交通的同時，將生態保育納入考量，並透過環境教育導覽的機制，讓民眾能夠了解環境保護的重要性，值得效法。(編輯:孫承武)1070611

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