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高雄岡橋污水廠將營運 淨化河川水質

發稿時間：2018/06/12 18:22

最新更新：2018/06/12 18:22

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（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市岡山橋頭污水處理廠已經完工進入試車階段，高雄代理市長許立明今天表示，啟用後的污水廠將可有效淨化阿公店溪、典寶溪的河川水質，提升居家環境品質。

高雄市已有中洲、鳳山及楠梓等污水廠，岡山橋頭污水廠是第6座污水廠，目前污水廠硬體建設已經完工並進入試車階段。

許立明勘察污水廠試車情形，他說從102年起到109年，市府總共會在岡山、橋頭地區投入約新台幣34億元的建設經費，其中約有92%來自中央補助。

他說，岡山橋頭污水處理廠是整個污水系統的心臟工程，6月底完工試車，未來接續區域污水用戶接管工程，將區內生活污水導入污水廠；阿公店溪、典寶溪的河川污染都可有效解決，預計今年度可以完成2000戶用戶接管。

水利局指出，目前高雄市的污水接管普及率是41.6%，管線布設總長度約1391公里。

值得一提的是，岡橋污水廠採綠化設計，控制中心還取得銀級候選綠建築標章，也是高雄市首座銀級綠建築的污水處理廠。水利局說，廠區可供民眾參訪，也提供做環境教育場域。

營建署已核定岡山橋頭、楠梓污水廠再生水評估案，未來將可提供工業用戶新興水源，通水運轉後可立即提供回收水供民眾取用，用於街道灑水、沖廁等非人體接觸用途。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070612

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