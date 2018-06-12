慶祝警察節 金門績優員警獲表揚

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）慶祝警察節，金門縣警察局今天表揚績優警察，其中，防治科科長林興財服務警界長達45年，將在7月屆齡退休，獲資深績優獎章；入警界3年的張峻豪獲全國績優警察勤務區肯定。



15日警察節，金門縣警局晚上提前舉行慶祝大會。獲得資深績優警察獎章的林興財現年65歲，世居金門，從民國62年7月1日從警，一直在縣警局服務，先後擔任警員、巡官、組長、所長、主任、科長等職務。



林興財受訪表示，「一日為警察，終身愛警察」。回顧45年警察生涯，他說，曾經歷16位局長，最難忘的是曾當場查獲40多台賭博電玩器具，45年來共查破獲了285場賭博案。



觀察40多年來的金門治安狀況，林興財說，金門原本民風純樸，少有刑案發生，解嚴開放後，因為對外交通方便，不少外來人口進入，確實對治安有所影響；有民眾憂心治安亮紅燈，但他認為金門治安比起台灣，還是算是安定的。



林興財說，時間過得真快，再過18天就要離開警界，退休後會繼續關心警務，期盼後輩繼續努力。



金城分局警員張峻豪獲得全國績優警勤區肯定。他表示，從小憧憬警察工作，金門高中畢業曾報考警校，但未能錄取；金門大學土木系一年級時再報考警校，終於考上台灣警察專科學校專科警員班第31期，如願成為「波麗士大人」。



103年畢業後，張峻豪立即派往金門服務。他說，「回鄉服務是我的第一志願」。張峻豪服務3年多以來，查獲多起竊盜案、公共危險案，對於各類刑案都全力偵辦，並成功協助民眾攔阻多起詐騙案，金額在新台幣5萬到25萬元不等，備受長官肯定。



張峻豪說，執勤過程中接觸到不少弱勢族群，發現其中存在若干隱憂，未來會在這方面加強勤務。對獲得全國績優警察勤務區殊榮，他說，自己要學習的還有很多，感謝同事協助，會持續精進，做好警察工作，造福鄉親。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070612