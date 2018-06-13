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姚文智：有人利用吳音寧事件進行政治鬥爭

發稿時間：2018/06/13 13:22

最新更新：2018/06/13 13:32

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民進黨台北市長參選人姚文智（前右3）13日到台北濱江市場掃街拜票，民眾熱情送姚文智粽子，祝姚文智「包中」。中央社記者王飛華攝　107年6月13日民進黨台北市長參選人姚文智（前右3）13日到台北濱江市場掃街拜票，民眾熱情送姚文智粽子，祝姚文智「包中」。中央社記者王飛華攝　107年6月13日

（中央社記者王揚宇台北13日電）北農總經理吳音寧今天被台北地檢署傳喚，民進黨台北市長參選人姚文智今天受訪指出，最主要是有人利用吳音寧的事件進行政治鬥爭，大家看得很清楚，此風不可長。

姚文智今天前往台北市濱江市場、榮星市場掃街拜票，也為23日即將舉辦的首場大型造勢晚會做宣傳，希望北市選舉中的假民調、謠言能夠銷聲匿跡；民進黨台北市議員顏若芳、市議員參選人陳怡君、民進黨台北市黨部主委陳正德等人陪同掃街。

媒體問姚文智，關於北檢今天傳喚台北農產運銷公司總經理吳音寧的看法。姚文智答，最主要有人利用吳音寧事件進行政治鬥爭，大家看得很清楚，此風也不可長；大家應關心的是，在那個位置上能否好好做事、有沒有照顧到農產品產銷和市民的需要，這才是重點。

姚強調，希望真相趕快釐清，「該還給她清白就還給她清白，該還給人家公道就給人家公道」。

記者也問姚文智，623造勢晚會後，是否有信心民調再往上衝；姚文智表示，民調已經一直往上衝了，前陣子太多的假民調、謠言，大家應都有注意到此現象，他希望台北市選舉，在大家都確定提名後，這些假民調或是不同的謠言，未來能銷聲匿跡。（編輯：李錫璋）1070613

民進黨台北市長參選人姚文智（前左2）13日上午到台北市濱江市場，尋求支持。中央社記者王飛華攝 107年6月13日民進黨台北市長參選人姚文智（前左2）13日上午到台北市濱江市場，尋求支持。中央社記者王飛華攝 107年6月13日
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