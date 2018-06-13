/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7

M17宣布暫緩IPO 獲私人融資3500萬美元

>rss

議員引政風報告質疑吳音寧 北市：無違法

發稿時間：2018/06/13 13:49

最新更新：2018/06/13 13:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧透過業務推廣費買殘菜，引發質疑。台北市議員徐弘庭拿出政風處調查內容，發現報告和吳的說法有落差，認為吳違法送殘菜。政風處說，並無違法。

吳音寧2月間透過業務推廣費購買果菜批發公司殘貨餘菜惹議，中國國民黨市議員徐弘庭今天拿出向政風處索取關於吳音寧使用業務推廣費購買殘菜的政風調查報告。

徐弘庭說，政風處提供資料日期為6月5日，報告提到吳音寧2月間曾在臉書發表關於處理殘貨的法說，吳聲稱有通知市場處和農委會農糧署協助發布相關訊息，但報告提到，農糧署有透過食物銀行，事後市場處和農糧署卻未發布相關訊息，和吳音寧的臉書留言有落差。

徐弘庭表示，報告提到吳音寧把殘菜送給民間團體，卻無要求受贈團體提供簽收單據，且吳音寧把殘菜送至彰化縣溪州鄉的民間團體，是因吳基於個人經驗及地緣關係才做出決定，質疑吳音寧說謊並違法。

針對議員提出政風處針對北農殘菜調查報告。政風處長沈鳳樑表示，報告主要是針對實情具體描述，並依相關程序送至市府，且整件事無違法狀況，後續不會作出任何處置，清查發現北農送殘菜數量也吻合，北農僅在處理相關程序有些微疏失。（編輯：李錫璋）1070613

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP