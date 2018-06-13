議員引政風報告質疑吳音寧 北市：無違法

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧透過業務推廣費買殘菜，引發質疑。台北市議員徐弘庭拿出政風處調查內容，發現報告和吳的說法有落差，認為吳違法送殘菜。政風處說，並無違法。



吳音寧2月間透過業務推廣費購買果菜批發公司殘貨餘菜惹議，中國國民黨市議員徐弘庭今天拿出向政風處索取關於吳音寧使用業務推廣費購買殘菜的政風調查報告。



徐弘庭說，政風處提供資料日期為6月5日，報告提到吳音寧2月間曾在臉書發表關於處理殘貨的法說，吳聲稱有通知市場處和農委會農糧署協助發布相關訊息，但報告提到，農糧署有透過食物銀行，事後市場處和農糧署卻未發布相關訊息，和吳音寧的臉書留言有落差。



徐弘庭表示，報告提到吳音寧把殘菜送給民間團體，卻無要求受贈團體提供簽收單據，且吳音寧把殘菜送至彰化縣溪州鄉的民間團體，是因吳基於個人經驗及地緣關係才做出決定，質疑吳音寧說謊並違法。



針對議員提出政風處針對北農殘菜調查報告。政風處長沈鳳樑表示，報告主要是針對實情具體描述，並依相關程序送至市府，且整件事無違法狀況，後續不會作出任何處置，清查發現北農送殘菜數量也吻合，北農僅在處理相關程序有些微疏失。（編輯：李錫璋）1070613