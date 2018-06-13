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螢火蟲復育有成 木柵公園萃湖徵志工

發稿時間：2018/06/13 15:56

最新更新：2018/06/13 15:56

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（中央社記者陳妍君台北13日電）經專家與志工多年努力，台北市木柵公園萃湖棲地生態大幅改善，螢火蟲數量也顯著增加。萃湖即日起招募新志工，並提供61小時免費培訓課程，歡迎關心生態保育的民眾報名參加。

台北市文山社區大學2012年成立濕地生態探索工作坊，培訓萃湖生態復育志工。工作坊學員每學期義務維護萃湖棲地，包括設置人工浮島以增加生物多樣性，並移除象耳澤瀉、泰國線鱧、吳郭魚等強勢外來動植物。

2015年7月到2016年5月，文山社大策畫13次大型志工活動，改善萃湖生態環境，不僅螢火蟲數量增加，更可以見到白腹秧雞與鳳頭蒼鷹的身影。今年賞螢季，吸引2萬7300多人次民眾前往觀賞螢火蟲。

文山社大表示，目前社大行政、學員與志工人力有限，希望號召更多有心守護公園生態與濕地環境的民眾，一起維護木柵公園的生態環境。

2018「水水萃湖志工隊」即日起開放報名，額滿為止。暑期培訓課程自7月12日到9月9日，內容包括萃湖水生植物介紹、萬里與萃湖棲地維護實作、了解螢火蟲復育與外來生物的影響、雙連埤棲地保育介紹，以及前往著名溼地宜蘭雙連埤棲地參訪觀摩等。

文山社大指出，志工任務包括環境巡守、生態解說、生態紀錄與棲地維護，有時必須穿著涉水衣進入萃湖；因此，參加培訓的學員結業後須進行實習，經講師考核通過，才能加入志工行列。

有興趣的民眾可上「水水萃湖」臉書社團查詢，或上網報名。（編輯：李錫璋）1070613

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