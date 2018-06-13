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體驗一日警察 金門記者很震撼

發稿時間：2018/06/13 16:44

最新更新：2018/06/13 16:56

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金門縣警察局慶祝警察節，今年首辦「媒體一日警察體驗營」活動，邀請媒體了解警察平日工作任務及配備等，也安排講解警政署新配發的PPQ M2手槍，現場示範實彈射擊，槍聲一響，讓媒體朋友都說好震撼。中央社記者黃慧敏攝　107年6月13日金門縣警察局慶祝警察節，今年首辦「媒體一日警察體驗營」活動，邀請媒體了解警察平日工作任務及配備等，也安排講解警政署新配發的PPQ M2手槍，現場示範實彈射擊，槍聲一響，讓媒體朋友都說好震撼。中央社記者黃慧敏攝　107年6月13日

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）15日是警察節，金門縣警察局提前舉辦「媒體一日警察體驗營」活動，讓記者跟著波麗士大人「出勤」，其中鎮暴情節逼真，教官示範實射新式的警用快速防禦手槍則讓記者很震撼。

「一日警察」是金門縣警察局第一次舉辦的大型體驗活動，縣警局局長劉耀欽期盼，藉由媒體實地參與警察勤務內容，更能了解警察工作辛勞及真實的一面，報導時讓民眾有正確的認識。

媒體記者首先體驗穿著防彈背心，才知員警大熱天穿著重達5公斤的防彈背心，真是不可承受之重。記者接著前往金城分局，聆聽分局長郝心誠介紹各項警用裝備並參觀拘留室。郝心誠笑說，民間流傳待拘留室就可以一掃彩券不中獎的陰霾，記者躍躍欲試，好奇進入拘留室，一探究竟。

隨後，媒體轉往金寧分駐所，了解處理聚眾活動時的保安裝備和拒馬架設，並試著舉起盾牌，發現還真不輕。員警扮演的群眾對著盾牌丟水球，水花四濺，濺濕了假扮警察的記者。記者們直呼太有臨場感，也真正體會群眾運動時，員警執勤的處境。

在綜合勤務大樓，刑警大隊模擬演練刑案現場，鑑識組組長盧志榮就指紋、鞋印、DNA、國內最新型的「拉曼」毒品快速篩檢儀器等進行現場採證及講解，展現警方科學辦案。

警局同時以受理車禍肇逃案件作為模擬狀況演練，介紹受理報案、調閱路口監視器等相關作業流程；交通隊也在頂林路段實施路檢勤務，藉由模擬狀況演練，讓記者了解酒測器、新型測速槍、人臉辨識系統等操作情形。扮演「刁民」的員警演技逼真，媒體笑說，「今年金馬獎要頒給他們」。

「一日警察」體驗壓軸在縣警局靶場，由教官許又盛講解當前警察勤務上所使用90手槍，以及警政署新配發的警用快速防禦手槍（PPQM2手槍）的差異及靶場內安全規則，並示範實彈射擊；槍響時刻，在場記者都嚇了一大跳，直呼太震撼了。

一日警察體驗活動有中央社、聯合報、自由時報、金門日報、金馬之聲及金門時報記者參與。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070613

迎接警察節，金門縣警察局今年首次舉辦「媒體一日警察體驗營」活動，邀請媒體朋友隨交通隊員警體驗實施路檢勤務，並透過模擬演練，認識新型測速槍操作方式等。中央社記者黃慧敏攝　107年6月13日迎接警察節，金門縣警察局今年首次舉辦「媒體一日警察體驗營」活動，邀請媒體朋友隨交通隊員警體驗實施路檢勤務，並透過模擬演練，認識新型測速槍操作方式等。中央社記者黃慧敏攝　107年6月13日
迎接警察節，金門縣警察局今年首次舉辦「媒體一日警察體驗營」活動，並由金城警分局分局長郝心誠（右）向媒體朋友介紹各項警用裝備。中央社記者黃慧敏攝　107年6月13日迎接警察節，金門縣警察局今年首次舉辦「媒體一日警察體驗營」活動，並由金城警分局分局長郝心誠（右）向媒體朋友介紹各項警用裝備。中央社記者黃慧敏攝　107年6月13日
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