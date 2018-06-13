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防致災性豪雨 雲高啟動防災部署

發稿時間：2018/06/13 17:11

最新更新：2018/06/13 17:11

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（中央社記者江俊亮、王淑芬13日綜合報導）為防範致災性豪雨，雲林縣政府今天啟動防災應變機制，高雄市水情中心三級開設，代理市長許立明要求各單位加強戒備，破堤處要有機具備援，避免出現防汛缺口。

根據中央氣象局預報，今年首波梅雨滯留鋒面加上西南氣流，將自下午起影響台灣，全台恐降下豪雨，且可能持續到下週二。

雲林縣政府發布新聞表示，縣內所有水利設施已完成巡檢盤點，並洽水利署調借移動式抽水機，預先部署在易淹水地區，也請民眾不可掉以輕心。

縣長李進勇說，已指示所屬單位，務必與各鄉鎮市公所及社福機構保持聯繫，在達到二級淹水警戒時，所有撤離預備工作應安排就緒；當一級淹水警戒啟動時，應隨即撤離。

縣府指出，今年雲林縣各河川及區域排水瓶頸清疏工程總計有99案，已完成64案，10案執行中。

高雄方面，代理市長許立明今天會同水利、工務等單位聽取防災整備簡報，要求環保、水利局加速巡檢溝渠，以免洩排水孔堵塞影響排洪，必要的機具整備也都要到位。

他指出，高雄市有29處因工程破堤施工，應加強防汛作為、機具備援，以免成為防汛缺口。

成功大學防災研究中心協力高市府提供防汛資訊，中心副主任李心平依據鋒面滯留圖指出，高雄市可能淹水的地區為路竹、橋頭、梓官及旗山等，恐又逢水潮，民眾應提高警覺。

水利局表示，高雄市62座抽水站已完成運轉測試、滯洪池降低水位增加滯洪量、移動式抽水機已預置、區公所開放民眾領取沙包等；社會局避難收容中心已備妥生活物資，也提醒地勢低窪的安養中心應該加強戒備。

水利局指出，全市已完成12座滯洪池水位調節，可提供滯洪量約294萬噸。（編輯：劉政權/唐聲揚）1070613

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