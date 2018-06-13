新北稽查康橋幼兒園 限期說明聘用外師疑點

新北市府教育局及勞工局13日前往私立康橋幼兒園，稽查聘任外籍教師疑議，雖當場沒查到聘用外籍教師，但針對疑點，將要求幼兒園限期提出說明。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年6月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）對於私立康橋幼兒園聘任外籍教師疑議，新北市府教育局及勞工局今天前往康橋兩個校區稽查，雖當場沒查到聘用外籍教師，但針對疑點，將要求幼兒園長徐雅婷限期提出說明。



有外籍老師近來在臉書社群中張貼康橋幼兒園新店中興路康軒校區徵代課英語老師，上班時間是7月初的上午8時至下午4時。貼文指稱，限定不接受來自非英語系國家或深色皮膚，網路貼文引起議論。



爭議持續在臉書「需求代課老師」社群發酵，住在新北市新莊的深膚色網友提到，外國人不應成為種族歧視的武器。很高興看到各色人種在台灣教書，但在社交媒體上寫種族主義言論，是非常不尊重整個種族。



社團中也有外籍老師說，上述是台灣很多學校的態度。校方負責人會說：「我不是種族主義者，但孩子們的父母都是。」這種現象不會很快改變。貼文的女教師只是誠實說出職場現象，以免浪費求職者的時間，造成徒勞無功。



市府教育局幼兒教育科、勞工局外勞服務科人員，今天前往康橋幼兒園的青山校區與康軒校區稽查。外勞查察員查訪，現場都是本國籍教師授課，沒有聘僱外籍老師。



外勞服務科長廖武輝受訪表示，整個徵才過程仍有許多疑點需釐清，貼文徵求代課老師的內文為何限定國家與膚色，市府要求園長限期說明。



新北市府教育局今天表示，幼兒園並未開放英語科教學，也不准聘任外籍教師。如違規聘用不具教保服務資格的外籍人士，經查證確實才會裁處。



勞工局表示，一般須無預警突擊檢查，或經由內部檢舉才比較容易查獲具體實證。民國104年也曾接獲檢舉，處罰其他幼兒園違規聘用外師。



康橋國際學校公關主任吳浩銘受訪時則表示，網路貼文是康軒校區幼兒園外籍老師，自己要找代課老師的徵人訊息，不是學校張貼的。但他無法說明這名貼文老師在幼兒園擔任的教學職位。



勞工局長許秀能表示，依就業服務法規定，外籍語文教師只能受聘僱於公、私立學校及短期補習班教授語文課程，幼兒園不得聘僱外籍教師。補習班指派所聘用的外籍教師到幼兒園任教也違法。



許秀能說，幼兒園如想要聘僱依親身分或取得長期居留權的外國人擔任教師，仍應確認是否違反教育法規，不要貿然僱用。



勞工局表示，有業者標榜「雙語教學、全美語教學」招生，有部分業者以設立補習班從事課後照顧及幼兒教保服務，也損害合法立案課後照顧中心及幼兒園業者經營權益。（編輯：梁君棣）1070613