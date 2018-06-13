高雄市長選戰 綠談創新科技藍不怕檢驗

（中央社記者王淑芬高雄13日電）民進黨高雄市長參選人陳其邁今天繼續宣傳智慧城市、經濟首都政策，促政府扮演創新科技的推手；國民黨的韓國瑜則因為明天將接受北檢約談，搶先表達樂於被檢驗、真金不怕火煉的立場。



年底高雄市長選舉，陳其邁採穩紮穩打的策略，按照他的步調宣傳政策理念。



他今天出席在高雄科技大學第一校區舉行的「中華科技金融學會南部分會」成立大會，陳其邁侃侃而談智慧城市、經濟首都政策，也主張政府要扮演創新科技的推手，透過鼓勵如區塊鏈技術的顛覆式創新，讓高雄往前走，實現民眾有感的便捷生活。



他說，未來的高雄應該更積極扮演創新科技的推手，讓高雄銀行轉型為青創銀行，建置加速器、孵化器等，扶植新創事業的發展，透過鼓勵像是區塊鏈技術的顛覆式創新，讓高雄往前走。



韓國瑜今天在台北由國民黨文化傳播委員會主委李明賢等人陪同開記者會。他說，北檢明天將就他在台北市農產運銷公司總經理任內發放員工獎金一事再度約談他。他認為賺錢發給勞工沒有問題，樂於接受檢驗，真金不怕火煉。



韓國瑜還發布新聞稿表示，除了發放員工獎金，還在任內補助員工到大學、研究所進修、每月發放一本好書，就是希望取代北農原本偏向酒色財氣的文化，鼓勵員工在職進修及多閱讀。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070613