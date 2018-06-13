驗證祖先是否來自台灣 竹筏挑戰航向與那國島

「跨越黑潮–復現3萬年前的航海」實驗計畫自2016年啟動，台日雙方合作打造阿美族竹筏，經4次實際下水試航，明年將正式從東海岸划向日本沖繩與那國島，驗證日本祖先是否有可能為跨越黑潮的台灣人。中央社記者盧太城台東攝 107年6月13日

（中央社記者盧太城台東縣13日電）為了驗證日本祖先是否來自3萬年前的台灣八仙洞人，台灣史前館和日本科博館合作，確定明年以阿美族的竹筏挑戰從台灣東海岸航向日本與那國島。



日本考古學者研究，推測日本人的祖先有部分可能是3萬年前的東海岸八仙洞人，跨越黑潮航行到日本與那國島。



為了證明這項推測，國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作推動「3萬年前的航海－跨越黑潮」實驗計畫。



由日本國立科學博物館「人類史研究群長」海部陽介教授，在1年前以草船從與那國島出發，航向距離75公里遠的西表島的試驗，不過草船試驗失敗。研究團隊接著到台東，直接研究以竹筏航向日本的可能性。



從6月4日開始，經過4次實際下水划向與那國島的試航，已初步完成計畫目標，取得需要的資料。



史前館副館長林志興今天表示，經過4次的試航，海上的路徑探索已告一段落，尤其6月6日經過24小時的訓練，航行離開台灣島40公里，包括黑潮的流速、方向的研判和觀星技術，都有很寶貴的經驗。



海部陽介說，這4次試航體驗到黑潮的強大流速，這艘改善過的阿美族傳統竹筏性能很好，曾經遇到3公尺高的浪，竹筏展現良好的穩定性，不過在速度上還需要突破。



海部陽介說，目前竹筏挑戰黑潮航向日本的計畫暫告一段落，日本團隊會先離開台灣，預計明年擇日正式挑戰台灣航向與那國島，航程約200至250公里，驗證日本祖先是否為跨越黑潮的台灣人。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070613



