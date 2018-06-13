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嚴防豪雨 嘉明湖步道14至20日封閉

發稿時間：2018/06/13 20:22

最新更新：2018/06/13 20:32

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受西南氣流影響，台東地區為大豪雨警戒區域，林務局台東林區管理處13日決定，嘉明湖國家步道14日起至20日封閉，申請山屋隊伍可全額退費。（資料照片）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月13日受西南氣流影響，台東地區為大豪雨警戒區域，林務局台東林區管理處13日決定，嘉明湖國家步道14日起至20日封閉，申請山屋隊伍可全額退費。（資料照片）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月13日

（中央社記者盧太城台東縣13日電）受西南氣流影響，林務局台東林管處今天下午決定，嘉明湖步道從14日起至20日封閉，申請山屋住宿隊伍可全額退費。

林務局台東林管處育樂課長林孟怡表示，下午接獲各項資料，顯示台東地區目前為大豪雨警戒區域，為顧及山友登山安全，嘉明湖國家步道自14日起至20日封閉，請遊客暫勿前往。

林孟怡表示，已申請獲准今天及14日至24日到嘉明湖山屋住宿的隊伍，可電洽台東林管處申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費。

台東海端鄉登山協作（揹工）的「嘉明湖熊出沒企業社」和「天馬登山隊」都表示配合林管處的管制措施，「畢竟安全比較重要」；他們希望這次西南氣流能為嘉明湖注入豐沛水量，同時也滿足嘉明湖避難屋的民生用水。

林孟怡表示，有關後續步道開放情形及相關訊息將於嘉明湖步道網頁及台灣山林悠遊網公告http:// recreation.forest.gov.tw。（編輯：吳佳穎/施燕飛）1070613

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