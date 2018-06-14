/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠M17川金會
>rss

柯文哲：用一個吳音寧把柯文哲搞垮

發稿時間：2018/06/14 10:08

最新更新：2018/06/14 10:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北農產運銷公司爭議延燒，台北市長柯文哲今天說，「用一個吳音寧把柯文哲搞垮」，這是政治戰術，指他只要跟吳音寧「同框」，一定扣分，「這不就是大家要的嗎」。

柯文哲上午搭公車到台北市政府上班時，接受媒體訪問，闡述自己對北農爭議想法。

柯文哲說，從前總經理韓國瑜到吳音寧，是政治攻防與藍綠惡鬥，「如果不是有個無黨籍的柯文哲擺在中間，這看起來不會很明顯，反正就選邊站」。

他強調，自己只想扮演和事佬、息事寧人角色，夾在中間讓事情往前走，讓北農可繼續運作就好，「他們有時候殺起來，真的不管公司到底會不會活」，他嘆息自己看似綁手綁腳、很無助，其實是無奈。

面對媒體詢問，他在這起事件中可能會「受傷」，柯文哲說，這是政治戰術，他只要與吳音寧「同框」，一定扣分，「用一個吳音寧把柯文哲搞垮，這不就是大家要的嗎」。

有媒體追問，國民黨不斷攻擊北農，民進黨也要反撲，是否請對方收手，不要再攻擊北農議題，柯文哲說，「選舉到了，沒有不打的。」

對於台北果菜市場休市3天造成菜價跌落，柯文哲也抱怨，兩者並非直接關係，菜價掉的核心問題在於產銷失衡，但當時民進黨在舉辦初選，「農委會把責任推給別人」、「不要每次出問題就找個女巫來燒」。（編輯：張銘坤）1070614

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五9：00-12：00；13：00-18：00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP