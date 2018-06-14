柯文哲：用一個吳音寧把柯文哲搞垮

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北農產運銷公司爭議延燒，台北市長柯文哲今天說，「用一個吳音寧把柯文哲搞垮」，這是政治戰術，指他只要跟吳音寧「同框」，一定扣分，「這不就是大家要的嗎」。



柯文哲上午搭公車到台北市政府上班時，接受媒體訪問，闡述自己對北農爭議想法。



柯文哲說，從前總經理韓國瑜到吳音寧，是政治攻防與藍綠惡鬥，「如果不是有個無黨籍的柯文哲擺在中間，這看起來不會很明顯，反正就選邊站」。



他強調，自己只想扮演和事佬、息事寧人角色，夾在中間讓事情往前走，讓北農可繼續運作就好，「他們有時候殺起來，真的不管公司到底會不會活」，他嘆息自己看似綁手綁腳、很無助，其實是無奈。



面對媒體詢問，他在這起事件中可能會「受傷」，柯文哲說，這是政治戰術，他只要與吳音寧「同框」，一定扣分，「用一個吳音寧把柯文哲搞垮，這不就是大家要的嗎」。



有媒體追問，國民黨不斷攻擊北農，民進黨也要反撲，是否請對方收手，不要再攻擊北農議題，柯文哲說，「選舉到了，沒有不打的。」



對於台北果菜市場休市3天造成菜價跌落，柯文哲也抱怨，兩者並非直接關係，菜價掉的核心問題在於產銷失衡，但當時民進黨在舉辦初選，「農委會把責任推給別人」、「不要每次出問題就找個女巫來燒」。（編輯：張銘坤）1070614