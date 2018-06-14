陳子敬許忠信參選 藍綠台南選情添變數

下屆台南市長選戰，前台南市警察局長陳子敬決定以無黨籍參選，獲得部分國民黨市議員支持，為選情增添不少變數。（資料照片）中央社記者楊思瑞攝 107年6月14日

九合一選舉 決戰台南市(3)（中央社記者楊思瑞台南14日電）下屆台南市長選戰，除了藍綠的高思博、黃偉哲出線，另外前台南市警察局長陳子敬與前台聯不分區立委許忠信的參選，被外界認為可能各自瓜分藍綠陣營票源，為選情增添不少變數。



警察大學38期畢業的陳子敬雖不是土生土長的台南人，但從警生涯43年，先後擔任警政署主秘、國道與航警局長，超過18年在台南服務，曾任合併前的台南縣警察局長、及2010年12月合併升格後首任台南市警察局長，熟悉台南的風土民情及地方生態。



67歲的陳子敬體恤部屬頗獲好評，警政民調都居全國第1名，市民滿意度更突破9成，與當時市長賴清德有很好互動；2016年7月屆退，結束43年的警務生涯，獲得賴清德頒贈「功在臺灣、功在臺南」紀念獎牌。



陳子敬受訪坦言，其實參與選舉原本不在原本生涯規劃中；但在從台南市警察局長的職務退休後，地方上就有部分國民黨的市議員、企業家對他提出勸進的聲音。後來認真思考，覺得民進黨在台南執政超過20年，已經聽不到許多民間基層的聲音，才毅然決定參選。



他說，早在高中就加入國民黨，屬於「失聯黨員」，但其實一直認為像警察、軍人或司法人員應該跳脫政黨，以免讓人質疑為某個政黨服務。這次在與國民黨協商的過程中，始終堅持以無黨籍身分參選，尋求雙方合作。



對於國民黨推出前立委高思博參選，地方上仍有「泛藍整合或合作空間」想法，但陳子敬已表明不會接受勸退，也傾向不接受以民調分高下。



他說，因為警察工作要與市府各局處接觸，並時常到各分局、派出所了解民間基層的事，大家都知道他不是高高在上的人。在目前檯面上幾位人選中，自信最了解台南的狀況，也最適合擔任市長。



另一名參選人前台聯立委、成功大學教授許忠信是土生土長的台南人，經歷幼年時的貧困家境，靠著不斷苦讀，拿到公費出國留學，獲得英國劍橋大學法學博士學位。包括國際金融法令、智慧財產權、商品貿易法令、商品貿易法等法令都是他的專長。





前台聯不分區立委許忠信將以無黨籍身份投入下屆台南市長選戰，為選情增添不少變數。（資料照片）中央社記者楊思瑞攝 107年6月14日

談到泛綠的競合，以無黨籍身分參選的許忠信表示，參選是因為覺得肩膀上有一個責任，要幫台南走出現在的經濟困境，讓台南人有更好的生活。早在兩年多前離開立法院後就做了這個決定，後來拜訪了很多綠營大老；不敢說全部獲得支持，但至少都不反對他參選。



53歲的許忠信說，台南市每年支出預算約848億元，且已負債1000億元左右。如何在財政困窘情況下，不用花太多錢，讓台南人有工作，需要有了解國際局勢變化的市長，把台南的沒開發的天賦開發出來。



對於參選，許忠信做足準備，日前拋出「市長住新營，省錢擱麥邊緣化」議題，宣布若當選台南市長，將進住新營官邸，除能避免新營官邸長期未使用而荒廢，還能就近與市民互動，均衡台南市的「溪南」、「溪北」發展，議題持續在地方上發燒，說明台南縣市合併後，原本縣區發展上面臨窘境。



許忠信強調，區域均衡發展是參選台南市長的政策主軸之一，因台南縣市從99年底合併升格改制為直轄市後，「溪北」地區並未如預期成為核心發展區，反而是人口不斷流失和工商業停滯，不僅讓「溪北」逐漸邊緣化，「溪南」各項發展也更加飽和嚴峻



長期在地方上觀察許忠信堅信，台南的中間選民不會只看藍綠，還有人品與專業。有信心可以在中間選民這一塊勝過國、民兩黨的參選人。(編輯:孫承武)1070614