黨內外有挑戰 黃偉哲：戒慎但不恐懼

民進黨立委黃偉哲（圖）通過黨內初選，將投入台南市長選戰。面對彌平黨內初選裂痕等挑戰，黃偉哲說，「戒慎但不恐懼」。中央社記者楊思瑞攝 107年6月14日

九合一選舉 決戰台南市（1）（中央社記者楊思瑞台南14日電）下屆台南市長寶座在民進黨立委黃偉哲通過黨內初選的激烈競爭後出線，面對彌平黨內初選裂痕等挑戰，黃偉哲說，「戒慎但不恐懼」，一步一腳印努力，務實做好每一件事。



55歲的黃偉哲是台南縣七股鄉人，畢業於建中、臺大，取得美國耶魯、哈佛雙碩士，曾任立委陳定南、盧修一、葉菊蘭助理。2004年起連任4屆立委，尤其2016年立委選舉，以76.47%得票率、14萬6414票壓倒性票數當選，更墊定「優質立委」好名聲。這次接棒賴清德挑戰台南市長寶座，如何彌平黨內初選裂痕是他當下首要挑戰。



黃偉哲接受中央社記者訪問表示，黨內初選打得激烈，外界還以「殺到見骨」來形容。但基本上在結果出爐之後，大家還是有砲口一致對外的共識。他自己也以誠懇的態度向其他5位參選人請益，「溝通再溝通」，沒有其他捷徑。



黃偉哲提及包括2001年的台南縣長選舉、2010年台南縣市合併升格後的首任市長黨內初選，黨內同志拚戰也都相當激烈，但在之後的整合也沒有什麼問題。這次其他黨內參選人對他個人也許還會有一點情緒存在，但對民進黨長遠發展有幫助的事，大家仍有共識。



記者詢問，藍營已完整蒐集民進黨其他黨內初選參選人，在競選時對黃偉哲的質疑和攻擊議題，將在台南市長選戰中再拿出來挑戰。黃偉哲倒是相當坦然，他說，既然已通過初選，代表選民都已針對這些議題進行檢視，再檢視一次也沒有問題。



至於前台聯立委許忠信的參選是否會瓜分同屬泛綠陣營的選票，黃偉哲表示，曾與許忠信在立法院當過同事，也知道許忠信是一個君子，沒有阻止許忠信參選的道理。但其實許忠信的理念基本上與民進黨是一致的，只是在做法上有些許不同。



他說，雙方若能有整合或合作的空間當然最好；但若沒有辦法，那也只能進行君子之爭，各自努力。



至於代表國民黨參選的前立委高思博，黃偉哲肯定這位沙場老將，包括當年曾與行政院長賴清德在立委選舉時交手，競爭相當激烈。他會正面迎擊進行攻防，也希望屆時會是一場君子間的競爭。



黃偉哲表示，在從政路上一路走來累積了豐富經驗，也認真實踐對選民的承諾。以台南市的選民結構來看，雖然民進黨有很好的基礎，但仍大意不得。自從表態角逐台南市長至今，態度都是一致且堅定、認真投入該做的每一件事，不曾鬆懈。



「戒慎但不恐懼」，黃偉哲說，一步一腳印努力，相信選民的眼睛是雪亮的。（編輯：孫承武）1070614



