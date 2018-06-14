颱風季來了 台東又見整排斷頭樹

台東市又見「斷頭樹」，興安路2公里長，上面數百棵5層樓高小葉欖仁被砍成光禿禿的2樓高。中央社記者盧太城台東攝 107年6月14日

(中央社記者盧太城台東縣14日電)台東市又見「斷頭樹」，興安路2公里長，上面數百棵5層樓高小葉欖仁被砍成光禿禿的2樓高。台東縣政府表示，因颱風季節將屆，民眾陳情矮化。



這幾天從台東火車站出來沿著興安路往台東市區民眾，會被「奇特」的行道樹吸引。整排2公里的小葉欖仁，被砍成高矮不一；高的2層樓，矮的不到一樓高。有的留下幾根樹枝，有的是光禿禿的一根樹幹。



當地台東市岩灣里長易桂美說，這些小葉欖仁是縣政府前陣子砍的；至於民宿前被砍剩一樓高、只剩光禿禿樹幹的樹，不知道是誰砍的。



負責管理興安路的台東縣政府建設處土木科長楊志隆表示，因為日前接獲當地里長易桂美反映，興安路的小葉欖仁很高，樹幹脆弱，颱風時容易折斷，希望能矮化修剪，因此將5樓高的樹幹，修剪成2樓高，有幾棵因為有松鼠活動，留下一些樹枝。



至於民宿前，有一排被攔腰砍斷，只剩一樓高的光禿禿樹幹，不知道是誰砍的，當地里長也說沒看到誰砍。



楊志隆表示，如果行道樹有妨礙交通和危害住家，可申請移植，費用要申請人負責。不過，里長易桂美表示，當初有民眾向縣政府申請移植，但縣政府的回覆是：「這些樹比附近的住家還早在那邊，不符移植條件。」



台灣護樹團體聯盟理事長張美惠接受記者電話訪問時表示，前陣子就接獲民眾反映「台東又出現斷頭樹了」，她看到照片後「氣炸了」。民眾告訴她，興安路這數百棵的小葉欖仁原本5層樓高，枝葉茂盛，是目前台灣最高的小葉欖仁，「怎麼又被斷頭了呢」。



張美惠表示，小葉欖仁的樹型和樹幹，層次分明，不容易被風吹倒。據他們調查，小葉欖仁被颱風連根拔起的機率很低，民國105年尼伯特颱風的17級強風，台東行道樹上的小葉欖仁也都沒倒，只有樹枝斷裂。



「大自然才是最好的修剪師傅」，張美惠說，大樹適不適合修剪，「風最清楚，風吹過，該留下來的就會留下來，脆弱的、生病的自然會被風淘汰」。不知道台東縣政府僱請的修剪工人，是不是有園藝專長，「怎麼會將一棵茂密、漂亮的樹剪成像電線桿」。（編輯：吳佳穎/陳清芳）1070614





台東市又見「斷頭樹」，興安路2公里長，上面數百棵5層樓高小葉欖仁被砍成高矮不一，高的2層樓，矮的不到一樓高，有的留下幾根樹枝，有的則是光禿禿的一根樹幹。中央社記者盧太城台東攝 107年6月14日