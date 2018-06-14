部澎醫院123年慶 醫護捐血做公益

（中央社澎湖縣14日電）衛生福利部澎湖醫院走過逾兩個甲子，今天歡慶123週年慶，醫護人員一起捐血與義賣作公益，未來還將迎向另一個123年，來守護著澎湖居民健康。



澎醫院長郭泰宏今天在院慶中表示，澎湖醫院在原址原地屹立123年，守護著澎湖民眾的健康，離島醫療資源不多等問題，更不能以營運績效作指標，近年來，包括心導管與化療室等重症儀器設備都完成，並與國內台大等10多家醫學中心或區域醫院簽訂策略聯盟，提升在地醫療能量，讓民眾生命更獲得保障。



郭泰宏說，醫療問題，永遠無法滿意，即使在都會地區也是一樣，因此無論扮演任何角色，一定要有心，努力做好，讓澎湖醫院邁向下一個123。



衛福部澎湖醫院123週年慶，並由院長郭泰宏、衛生局副局長樓亞洲、馬公市長葉竹林、前縣長賴峰偉與澎湖縣榮民服務處長陳平等人表揚服務資深績優醫人員林淑珍等15人，並合切生日蛋糕。



澎湖醫院院慶活動，醫護團隊除響應「捐血一袋救人一命」的捐血活動外，今天在醫療大樓更舉行有自製的手工糕餅、西點、咖啡等義賣公益活動，義賣所得則全數捐贈馬公惠民啟智中心，讓愛心延續下去。



澎湖百世多麗有限公司總裁藍俊昇，今天在院慶中，代表捐贈一部客貨兩用車，作為未來院方交通服務之用，郭泰宏也致贈感謝狀。（編輯：陳清芳）1070614