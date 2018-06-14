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侯友宜文大宿舍爭議 北市府：將辦會勘

發稿時間：2018/06/14 16:21

最新更新：2018/06/14 16:21

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市都發局長林洲民今天接受廣播專訪時，被問及國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍爭議。林洲民說，須由教育部或文大認定是否為宿舍，都發局立場就是辦理會勘。

針對文大宿舍爭議，侯友宜發布新聞稿表示，位於華岡段2小段616地號的屋舍屬於太太家族的財產，民國86年從規劃到興建使用階段，一切都依法辦理，並在100年統租給中國文化大學，針對他太太的家族把房屋租給文大所引發討論，他非常樂見台北市都發局介入瞭解，也盼最快時間內表達立場，他可以依據辦理。

林洲民接受廣播「POP搶先爆」專訪，主持人詢問關於文大宿舍爭議。

林洲民說，該區的建物使用執照載明是集合住宅，但網站卻稱是學生宿舍，且依據土地使用分區管制自治條例規定，此區只能做集合住宅，不可當宿舍，但是否為宿舍，則須交由教育部或文化大學認定。

主持人詢問有無違法之虞，林洲民重申，此區可做集合住宅不可當宿舍，這是法律規定。

他說，台北市民有不守法的習慣，此案只是其中一個案例，都發局立場很清楚，就是辦理現場會勘，目前持續進行中，這也是所有權人跟承租者都要共同面對的議題。但林洲民卻未說明會勘時間。

主持人詢問市長柯文哲對此事態度。林洲民表示，柯文哲曾說過「該怎麼辦就怎麼辦」，並未特別指示都發局。（編輯：梁君棣）1070614

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