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空姐返花蓮母校 鼓勵偏鄉孩子翻轉命運

發稿時間：2018/06/14 16:41

最新更新：2018/06/14 16:51

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中華航空公司「愛心趴趴走團隊」一行約40人，14日來到空服員羅祖兒的母校花蓮縣秀林國小，學童手持自製護照與機票，模擬體驗登機出國流程，學習登機禮儀、機上安全，並認識澳洲等國家特色。中央社記者李先鳳攝　107年6月14日中華航空公司「愛心趴趴走團隊」一行約40人，14日來到空服員羅祖兒的母校花蓮縣秀林國小，學童手持自製護照與機票，模擬體驗登機出國流程，學習登機禮儀、機上安全，並認識澳洲等國家特色。中央社記者李先鳳攝　107年6月14日

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）太魯閣族甜姐羅祖兒，從小在秀林鄉部落長大，家境清寒，大學畢業後經多次考試如願進入華航工作，她今天回到母校秀林國小，示範登機流程等體驗課程，鼓勵偏鄉孩子翻轉命運。

zoom in 太魯閣族甜姐兒羅祖兒（圖），從小在秀林鄉部落長大，大學畢業後，歷經2年努力考上華航空姐，因深知偏鄉學童出國不易，14日與「愛心趴趴走團隊」回到母校秀林國小，演示登機流程等體驗課程，鼓勵偏鄉孩子翻轉命運。中央社記者李先鳳攝　107年6月14日太魯閣族甜姐兒羅祖兒（圖），從小在秀林鄉部落長大，大學畢業後，歷經2年努力考上華航空姐，因深知偏鄉學童出國不易，14日與「愛心趴趴走團隊」回到母校秀林國小，演示登機流程等體驗課程，鼓勵偏鄉孩子翻轉命運。中央社記者李先鳳攝　107年6月14日

中華航空公司「愛心趴趴走團隊」自2014年開始，已造訪全國24所國中小，每一次都會安排搭機安全示範，國家介紹及闖關活動，藉此鼓勵偏鄉學童，透過努力學習，翻轉命運。

上午華航愛心團一行約40人來到空服員羅祖兒的母校花蓮縣秀林國小，全校約百名學童手持自製護照與機票，在華航大哥大姐的介紹說明下，模擬體驗登機出國流程，學習登機禮儀、機上安全，並認識澳洲等國家特色。

學童們都對這次體驗感到新鮮有趣，最後還獲贈機長帽飛行小熊及飛機拼圖等小禮物。

目前專飛澳洲、日本國際線的羅祖兒說，她從小立志當空姐，就讀秀林國小、國中及花蓮女中，淡江大學西班牙語文學系畢業後，歷經2年努力考上華航空姐。因深知偏鄉學童出國不易，主動向公司提及此計畫，今天終於成行。

秀林國小校長黃勤聰感謝華航安排這次特別的體驗課程，透過各種示範、體驗、及學姐羅祖兒的現身說法，讓孩子們對人生未來充滿希望。（編輯：陳政偉/卞金峰）1070614

中華航空公司「愛心趴趴走團隊」一行約40人，14日來到空服員羅祖兒的母校花蓮縣秀林國小，演示登機流程等體驗課程，讓偏鄉孩子對未來有更多的想像。中央社記者李先鳳攝　107年6月14日中華航空公司「愛心趴趴走團隊」一行約40人，14日來到空服員羅祖兒的母校花蓮縣秀林國小，演示登機流程等體驗課程，讓偏鄉孩子對未來有更多的想像。中央社記者李先鳳攝　107年6月14日
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