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50年前同袍義助400元 老兵惦記尋人致謝

發稿時間：2018/06/14 17:27

最新更新：2018/06/14 17:27

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）台北市陳姓老翁早年退伍時身無分文，軍中郭姓同袍霸氣拿400元助他成家立業，兩人日後失去聯繫，陳姓老翁透過警方協尋，50年後順利找到同袍，當面表達感謝。

苗栗縣通霄警分局今天指出，陳姓老翁日前帶著妻子到苑裡分駐所，請求協助找尋50年前一起當兵的郭姓同袍，為的是要感謝當年義助之恩，員警根據姓名查出轄內同名人士，輾轉聯繫確認郭男身分，安排雙方在分駐所相見歡，兩名老友久別重逢，格外溫馨。

出生於宜蘭、年近80歲的陳姓老翁，早年分派到台北當兵，與郭姓同袍感情很好，退伍時因家境困頓，想留在台北打拚，卻身無分文，一籌莫展，郭姓同袍得知後，毅然慷慨解囊拿出新台幣400元援助。

陳姓老翁指出，現在的400元看來不算什麼，但在50年前，上等兵的薪餉僅85元，郭姓同袍自己經濟狀況也不是很好，是一筆為數不小的資助。也因為這筆錢，陳姓老翁得以在台北安身立命，穩定求職，果真順利在台北成家立業，進入汽車公司一路升到高階幹部退休。

陳姓老翁說，多年來只知道同袍姓名、住在苗栗海線苑裡一帶，曾想尋找又不知從何找起，心中一直惦記著，直到退休比較空閒，才抱著碰運氣的心情，求助苑裡在地員警，想不到警方發揮耐心、迅速幫他完成50年「謝恩」願望，既感謝又佩服。

陳姓老翁為回饋好友當年不求回報的兄弟情，準備了4萬元紅包表達謝意，但郭姓老翁一派瀟灑說「錢的事早忘記了」，兩名老友熱情相擁、敘舊話當年，同袍情誼令在場員警也為之動容。（編輯：方沛清）1070614

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