警局辦串珠研習營 共同串起金門幸福

金門縣警察局辦理「警民同心慶端午－婦女DIY串珠研習營」14日溫馨登場，邀請金門縣串珠協會理事長鄭麗芬（中）用水晶珠子，教導學員製作彩色平安粽。中央社記者黃慧敏攝 107年6月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門縣警察局辦理「警民同心慶端午－婦女DIY串珠研習營」今天溫馨登場，局長劉耀欽說，一個串珠是一分希望和美麗，大家把希望美麗串接在一起，共同串起金門的幸福。



金門縣警察局的串珠研習營邀請金門縣串珠協會理事長鄭麗芬指導，擁有美國珠寶、日本串珠等多項認證合格的她，以施華洛世奇水晶教導學員製作彩色平安粽。學員用橄欖綠、淺黃、果綠、金黃等顏色水晶珠子，透過穿洞、加珠、交叉手法，串成一個個閃亮的彩色粽子。



由於活動限定婦女參加，從事總務工作的李臻本來只是陪著太太吳鳳茹過來看看，到了現場索性就報名參加。他說，越做越順手，很好玩；太太誇他平日就很細心，一做就OK，「不像我失敗了好多次」。



人稱「姚媽」的黃蘭碧，感謝警局讓她們有學習的機會。她是和教會師母林瑤章聯袂參加，兩人戴著老花眼鏡辛苦地穿珠子，直說，「眼力不行，應該讓年輕人來做」。黃蘭碧還說，這比之前做貝殼包難度還高。



鄭麗芬說，多數學員因為首次接觸串珠，不熟悉操作過程，其實只要抓準珠子角度，並不難學；但受限於大型活動，無法細部教學。看到學員學習精神強，學得開心，她也很高興。



劉耀欽表示，每顆串珠，都是希望；一個串珠一個美麗，把所有美麗幸福串接在一起，構成幸福金門意象；他說，這是端午節前的應景活動，也藉此宣導婦幼安全，呼籲大家要關心婦幼議題，家家平安、戶戶幸福。



活動中，少年警察隊副隊長李益杰進行婦幼安全有獎徵答，活潑生動的主持風格，很快就和婆婆媽媽打成一片，現場大家踴躍搶答。很多人才了解家庭暴力防治法已增訂「恐怖情人」條款案，如年滿16歲未同居的親密伴侶也可以聲請保護令等。



另外，李益杰提醒，全國保護專線113是由台灣轉到金門，如果情況緊急，最好還是撥打110，才能把握時效。（編輯：陳政偉/梁君棣）1070614





金門縣警察局14日辦理DIY串珠研習營，從事總務工作的李臻（左）本來只是陪著太太吳鳳茹（右）過來看看，到了現場索性也報名參加，夫妻倆開心展示作品。中央社記者黃慧敏攝 107年6月14日