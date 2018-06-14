澎湖科大發表3部微電影 宣揚澎湖之美

澎湖科技大學14日發表「心錄．歷程」3部旅遊映像美學微電影，每部片長約8分鐘，其中擔任「打開想像自在飛翔」男女主角的兩名同學，也從電影拍攝過程中，感受到澎湖是一個非常淳樸、放鬆的好所在。中央社 107年6月14日

（中央社澎湖縣14日電）澎湖科技大學今天發表「心錄．歷程」3部旅遊映像美學微電影，每部片長約8分鐘，學生透過鏡頭，進入社區瞭解澎湖，記錄社區的人事物，傳達澎湖之美。



澎湖科大人文管理學院院長王明輝，也是社區營造指導教授今天在成果發表會中表示，今年向教育部爭取「旅遊映像美學」技優領航課程，特別聘請曾任電視編導的澎湖子弟莊晨鴻來教授學生拍攝、製作微電影，透過影片來傳達澎湖之美。



澎湖科技大學今年的「心錄．歷程」旅遊映像美學，同時發表劇情與紀錄片，有「打開想像自在飛翔」一部旅遊微電影，以及「小農大夢瓜香後寮」和「二崁餘音繞樑」兩部社區記錄學生微電影。



值得一提的是，奧運風浪板選手張浩在「打開想像自在飛翔」旅遊微電影中有入鏡；而擔任男主角的觀光休閒系大四學生林園鐘來自桃園，女主角彭冠茹則來自台中。男女主角對於求學中能參與微電影拍攝，感到很難得，也從電影拍攝過程中，感受到澎湖是一個非常淳樸、放鬆的好所在。



莊晨鴻在成果發表會表示，澎科大今年同時發表有劇情與紀錄2大類型影片，是一大創舉。尤其美學就是一瞬間，學生用手機或鏡頭來記錄故事，用鏡頭記錄難忘的回憶，用剪接串連生活的美好，來傳達澎湖之美，是學程中最美好的回憶。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070614



