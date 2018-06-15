台南強降雨 半數行政區累積破百毫米

鋒面北移，台南強降雨，中央氣象局南區氣象中心觀測，台南半數行政區24小時累積雨量破百毫米。水庫也持續進水。圖為台南市安南區幹道積水。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 107年6月15日

（中央社記者張榮祥台南15日電）鋒面北移，台南強降雨，中央氣象局南區氣象中心觀測，台南半數行政區24小時累積雨量破百毫米，也挹注乾涸的水庫蓄水，但還不足以解除旱象。



南區氣象中心在台南有57個雨量觀測站，截至今天上午8時，涵蓋全市半數行政區的20個觀測站，24小時累積雨量破百毫米，以南化區137毫米居冠，其次是龍崎區135毫米，北區127毫米。



南區氣象中心人員表示，在鋒面及熱帶性低氣壓影響下，雨勢將持續到6月18日，6月21日前還是有陣雨。南區氣象中心技正黃文亭說，台南今天白天雨勢逐漸緩和，下午起至明天前是降雨空檔。



台南雨勢不斷，市區地下道曾因積水封閉，但不久後就解除。



台南市警局第三分局表示，安南區北安路昨晚9時許發生路樹倒塌，造成一輛機車撞擊路樹倒地，機車機士擦傷送醫。



降雨也挹注水庫蓄水。供應台南民生及工業用水的南化水庫，24小時累積雨量60.4毫米，加上從高雄越域引水，水庫已進水280萬公噸，持續進水中。



水利署南區水資源局副局長簡振源說，以灌溉為主的曾文水庫，集水區累積雨量56毫米，進水240萬公噸，主要雨勢集中在昨天傍晚到晚上，今天雨量只有個位數，還不足以解除旱象。



南水局上午8時最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量1812萬公噸，蓄水率3.99%；南化水庫有效蓄水量2287萬公噸，蓄水率24.49%。（編輯：黃瑞弘）1070615