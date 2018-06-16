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青年振興在地文史 17日辦路上龍舟賽

發稿時間：2018/06/16 15:28

最新更新：2018/06/16 15:38

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台南市永康區南灣里多名青年在民進黨籍市議員林宜瑾（前右）等人協助下，17日將辦「路上行舟趣味競賽」，結合傳統陣頭及靜態展演，盼推廣在地藝陣及人文風情。（林宜瑾服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月16日台南市永康區南灣里多名青年在民進黨籍市議員林宜瑾（前右）等人協助下，17日將辦「路上行舟趣味競賽」，結合傳統陣頭及靜態展演，盼推廣在地藝陣及人文風情。（林宜瑾服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月16日

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市永康區南灣里的幾名青年，今年初參與里內宮廟的建醮活動後，對在地文史產生興趣，尋求議員及里長協助，將於17日舉辦「路上龍舟趣味競賽」，盼推廣在地藝陣及人文風情。

民進黨台南市議員林宜瑾今天受訪表示，南灣里是個純樸的老社區，幾名在地青年於今年初參里內「聖巡北極殿」建醮大典科儀後，引發對南灣里歷史文化的濃烈興趣，也對在地文史逐漸凋零的現況感到不捨；她與南灣里長詹瑞美得知後，就盡力給予協助。

林宜瑾表示，經研議後決定在明天配合端午節檔期舉辦「路上龍舟趣味競賽」，結合家將團及南灣宋江陣靜態展，希望能推廣優良傳統藝陣、振興南灣里特有的人文風情。

詹瑞美指出，南灣里宋江陣聲名遠播，早在日治時期大正12年，日本裕仁皇太子來台訪視時，南灣宋江陣就曾受邀至當時的台南州廳表演，並獲贈皇太子紀念錦旗，後來有「大灣三陣獅，劉厝宋江最囂擺」的俗諺。

林宜瑾表示，今年首度舉辦的「路上龍舟競賽」，比賽路程200公尺，競賽形式與水上龍舟相同。此外，在大灣一街以及聖巡北極殿廟埕，安排了「文青市集」和「宋江．家將．工藝文化展」等攤位，希望在地民眾一起參與。（編輯：施燕飛）1070616

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