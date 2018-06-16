/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足轉播世足C羅地震
>rss

八通關步道雲龍吊橋 提前搶修完畢開放

發稿時間：2018/06/16 16:10

最新更新：2018/06/16 16:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
玉山國家公園管理處發布新聞稿表示，八通關步道雲龍吊橋遭落石擊毀部分橋面阻斷交通，經工程人員持續搶修，目前已通過驗收，提前重新開放通行。圖為吊橋施工情形。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年6月16日玉山國家公園管理處發布新聞稿表示，八通關步道雲龍吊橋遭落石擊毀部分橋面阻斷交通，經工程人員持續搶修，目前已通過驗收，提前重新開放通行。圖為吊橋施工情形。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年6月16日

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）八通關步道雲龍吊橋日前遭落石擊毀部分橋面，阻斷登山通行，原估算7月7日完成艱辛搶修作業，經玉山管理處與工程人員共同努力，縮短25個工作天，已通過驗收提前開放通行。

八通關步道雲龍吊橋5月11日被落石擊斷部分橋面，進而影響玉山國家公園長程登山線進出，工程人員近一個月冒著生命危險，完全用人力搬運材料與機具，徒手以簡單工具進行整修，玉山國家公園管理處再加派人員，使工期縮短25個工作天完成。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，雲龍瀑布旁的雲龍吊橋晴天突然被間歇落石擊毀，導致步道阻斷無法通行，基於安全考量，立即依標準作業程序，派員到現場拉起警示帶及公告步道暫停開放。

玉管處表示，5月12日與專業人員徒步到場勘查，評估受損情況及修復時程，經確認主結構未損傷，著手辦理緊急修復工作，同時也派遣巡查人員先以簡易工具搶修、清除雲龍吊橋旁舊步道作為替代步道，5月18日起供申請入園核准走長程線的登山者通行。

玉管處指出，雲龍吊橋雖已修復，但八通關步道的棧橋橋面，多少都有被落石砸中情形，加上山區因地形陡峭、地質破碎與鬆動，坍方落石與崩塌為自然不可抗力現象，提醒登山者注意安全；另外，進入梅雨與颱風季節，更需事先查詢天候並評估行程安全。(編輯:孫承武)1070616

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP