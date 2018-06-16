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姚文智23日造勢晚會 陳菊拍宣傳片下動員令

發稿時間：2018/06/16 17:53

最新更新：2018/06/16 17:53

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（中央社記者蕭博文台北16日電）民進黨台北市長參選人姚文智將於23日舉辦全國首場大型造勢晚會，為此邀請總統府秘書長陳菊拍攝宣傳影片下達動員令，拍攝花絮今天首度在「姚文智翻台北」臉書網頁曝光。

姚文智指出，大學四年級時認識陳菊，後來兩度與陳菊共事，「1999年在高雄市府時期，菊姊是社會局長，我是新聞處長、副秘書長；2004年謝院長組閣，菊姐是勞委會主委，我是新聞局長。當年在高雄，我們還住樓上樓下，常常抱我3歲的兒子」。

姚文智指出，這次為了宣傳造勢晚會，陳菊特地抽空拍攝影片，還特別關心他的家人，看到他兒子剃光頭近照時，更驚呼「哇，長這麼高了！」

姚文智最後表示，「謝謝菊姐。623是我參選市長團結出發的第一場，也是菊姐北上的第一場，大家一起來吧！」

姚文智競選團隊也發布新聞稿指出，陳菊在影片中不僅為姚文智加油，也強調這是民進黨台北市長正式提名後第一場大型造勢活動，陳菊也將在晚會當天壓軸登場演講，凝聚綠營士氣。

此外，針對媒體報導有民進黨台北市議員的助理不滿市黨部要求27位議員為姚文智辦造勢活動，硬性規定小雞扛母雞，姚文智競選團隊執行總幹事阮昭雄則回應純屬誤解，所有市議員都樂於配合、相輔相成。

阮昭雄表示，沒有議員向他表達過這種不滿聲音，而市長參選人與市議員參選人命運共同，拓展市長票同時也能拓展市議員選票，整體作戰本是如此，彼此相輔相成，不知報導訊息何來，應該是單純的誤解。（編輯：方沛清）1070616

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