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維冠大樓重建動土 住戶盼能再回到家

發稿時間：2018/06/17 15:57

最新更新：2018/06/17 16:30

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民國105年2月6日地震中倒塌的台南市維冠金龍大樓，重建工程17日動土。維冠金龍都市更新會理事長楊寧廷（右2）與台南市代理市長李孟諺（右）等人出席。中央社記者楊思瑞攝　107年6月17日民國105年2月6日地震中倒塌的台南市維冠金龍大樓，重建工程17日動土。維冠金龍都市更新會理事長楊寧廷（右2）與台南市代理市長李孟諺（右）等人出席。中央社記者楊思瑞攝　107年6月17日

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市永康區維冠金龍大樓在民國105年2月6日發生的地震中倒塌，部分住戶努力爭取原地重建。重建工程今天動土，幾名原本住戶出席見證，希望能再回到這個充滿回憶的地方。

維冠金龍大樓原地都更重建的大樓命名為「出雲居」，預計興建地上15層、地下3層樓的鋼筋混凝土（RC）結構大樓，共有48戶。重建工程今天動土，預定109年10月取得使用執照，110年1月驗收、2月讓住戶遷入。

維冠金龍都市更新會理事長楊寧廷致詞時表示，兩年過去了，想要留下重建的心從未改變。地震使維冠住戶蒙受極大損失，來自全國各地的善心，他們都感受到了。感謝社會大眾的捐款，讓他們有機會重新站起來面對未來。一路上感謝台南市政府提供行政協助，得以化危機為轉機，揮別過去迎向未來。

楊寧廷表示，約有30%的維冠大樓住戶選擇重建，想回來的最大原因是懷念親人，回來能跟失去的親人心靈最接近。

在震災發生時擔任台南市長的行政院長賴清德，今天特別以書面文字致意。他表示，維冠大樓的倒塌最令人難過和不捨，動土典禮意味悲傷和灰暗的景象已成為過去，取而代之的是充滿生命力的新開始。台南人用最堅強的態度，來面對這次地震，也用最正面的價值來回應社會的幫助。

上午有幾名住戶親自出席動土典禮，其中在地震中失去兩名兒子的連晃汶、陳淑怡夫妻，帶著在震後出生的小女兒到場見證。連晃汶說，這裡雖然是傷心地，但是有很多兒子成長的回憶，不希望一直是一片空地，希望能再回來。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070617

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