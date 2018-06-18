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花博楷模創生館 展現企業奮鬥精神

發稿時間：2018/06/18 12:39

最新更新：2018/06/18 13:24

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台中花博各園區展館正加緊設置中，台中市政府18日表示，位於豐原葫蘆墩園區的「楷模創生館」是由市府經發局與金瑞瑩工業股份有限公司、光昱金屬有限公司、清新溫泉飯店、歐都納股份有限公司等4家創業楷模企業聯手打造，結合藝術展現企業奮鬥精神。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月18日台中花博各園區展館正加緊設置中，台中市政府18日表示，位於豐原葫蘆墩園區的「楷模創生館」是由市府經發局與金瑞瑩工業股份有限公司、光昱金屬有限公司、清新溫泉飯店、歐都納股份有限公司等4家創業楷模企業聯手打造，結合藝術展現企業奮鬥精神。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中花博各園區展館正加緊設置中，台中市政府今天表示，位於豐原葫蘆墩園區的「楷模創生館」是由市府經發局與4家創業楷模企業合作興建，結合藝術展現企業奮鬥精神。

經發局表示，「楷模創生館」由設計師謝昆霖設計，造型為拔地而起撐起一片天，在空中形成懷抱的姿態，象徵創業的堅毅；建築從地面一路往空中爬升不斷旋轉的造型，代表創業家面對挑戰，靠著實力與毅力扭轉乾坤，勇往直前的奮鬥精神。

經發局指出，楷模創生館將由金瑞瑩工業股份有限公司、光昱金屬有限公司、清新溫泉飯店、歐都納股份有限公司等4家創業楷模企業參與打造，採用可回收的鋼材作桁架、碳化木材作為表皮，打造沒有柱子支撐且屋頂總長度63公尺的飄浮式建築。

身兼中區創業楷模聯誼會會長的金瑞瑩公司董事長黃進興指出，楷模創生館建築結合台中花博GNP精神，以及企業的產業Industry、生活Living、產品Product理念，分成自然律動、溫泉情境、群行登高、人文金飾等4項主題，連結飾品、運動、溫泉、韻律椅等產業，擷取個別企業精神後，以一系列體驗裝置，進行聯合藝術作品策展，期待透過花博，讓國際感受台灣中小企業的創業精神。（編輯：劉政權）1070618

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