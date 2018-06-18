獨登南插天山迷途 搜救隊伸援手登山男獲救

新北市李姓男子14日獨自前往桃園南插天山登山迷路，消防局第四大隊15日接獲通報即組隊入山搜救，而李男也在16日陸續以簡訊通知家屬，搜救隊員並透過電信業者鎖定發話位置，立即調派人員全力投入搜救。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年6月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）一名家住新北市的李姓男子，14日獨自前往桃園南插天山登山，不過因為在折返口走錯導致迷路，幸好在與搜救人員聯繫確定方位後，靠著過去豐富的登山經驗今天清晨自行下山獲救。



桃園市消防局今天發布新聞稿表示，消防局15日中午12時47分接獲民眾報案指出，新北市一名61歲李男14日清晨前往復興區攀登南插天山，原本約定15日上午8時返回登山口，但友人遲遲不見李男蹤影，立即轉而向警消尋求協助。



消防局表示，消防局第四大隊當天即組隊入山搜救，而李男也在16日陸續以簡訊通知家屬，17日凌晨順利加入搜救隊的通訊群組，搜救隊員並透過電信業者鎖定發話位置，除調派人員投入搶救，空勤總隊直升機隨後也加入搜尋。



消防局表示，靠著搜救人員提供方位的協助及李男多年的登山經驗，今天早上6時許終於順利下山，自行走到露營區求救，但李男已出現蜂窩性組織炎及橫紋肌溶解，還有因運動過度造成發炎指數升高，目前傷口已清創敷藥，但因腎功能遭破壞，正住院施打抗生素及點滴。



61歲李男表示，自己擁有攀登台灣百岳的經驗，14日清晨帶著基本裝備，獨自前往桃園市復興區攀登南插天山，並與親友約定隔天早上8時在登山口相候，沒想到在折返口走錯導致迷路，幸好手機還有訊號，身上還有水、乾糧、蘋果，才能在救難人員的協助下幸運獲救。（編輯：張銘坤）1070618



