兄弟棄高薪轉戰餐車 堅持簡單食材吃健康

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）曾在新竹科學園區工作的張好禮、張宇禮兄弟，因受食安問題影響，放棄高薪，轉戰餐飲，兩人用餐車提供簡易餐點，已獲不少死忠顧客，他們說，要吃得美味又健康，其實不難。



每天清晨，新竹縣竹北市公所前都能看到張氏兄弟的餐車，他們一人手拿鏟子翻煎食材、一人沖泡咖啡，香氣吸引不少人排隊購買，經詢問得知，他們的菜單其實都是一般家庭能自製的料理，堅持選用簡單食材、在地小農栽種的蔬果，有不少死忠顧客。



來自高雄美濃的張好禮與張宇禮，求學時期正是台灣科技業蓬勃發展的年代，因此以「進入竹科」為目標，選擇相關科系就讀，畢業後順利找到工作，先後進入新竹科學園區，成為大家稱羨的「科技新貴」。



雖在竹科上班的待遇不差，但科技業的壓力大、工時長，不僅陪伴家人的時間變少，甚至可能賠上健康，兩人開始思考：「這樣的工作值不值得做一輩子。」



兩兄弟說，因為美濃老家原本就是經營餐飲業，對料理不陌生，加上近年食安問題，他們幾乎不讓家人、小孩吃外食，總在家裡用簡單食材製作各式料理，吃得安心又健康，心想：「若能把這些食材分享給更多人，不是更棒。」



於是，他們開始計劃創業，決定「闖一闖」，3年前各自拿出積蓄，打造一台餐車，在週末休假時外出擺攤，試試水溫，過了一年「全年無休」的生活；隔年，他們正式辭去竹科工作，轉換跑道，全心投入餐飲。



張氏兄弟餐車販售各種口味的蔥抓餅、漢堡與貝果，其中，漢堡與貝果的麵包都是自己烘焙，成分單純；另外，兩人也對咖啡很有興趣，自己烘培咖啡豆，在餐車上現磨、現泡，讓周遭總是瀰漫著咖啡香。



他們說，因對食材的堅持與要求，常受邀到公司行號、社區協助辦party，會依客人需求製作義式、美式或是客家料理，未來希望能朝店面擴展努力，甚至讓人加盟，使更多人知道「要吃得健康又美味，其實很簡單」。（編輯：梁君棣）1070618