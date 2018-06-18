早一步抽油 擱淺油輪斷裂未釀污染

斐濟籍油輪勝利者19號（WINNER 19）日前擱淺高雄林園區中門坑沙灘，油料移除作業因風浪及雨勢過大影響進度，18日仍持續抽除油料中。（高雄市海洋局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年6月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）14日擱淺的興利號油輪不堪連日風浪衝擊，今天船艏、船艉斷裂分離，由於昨天早一步完成船體抽除儲油作業，現場並未釀成重大海洋污染事件。



高市海洋局指出，興利號斷裂船艏經海事公司拖船及台灣港務公司所屬拖船協助下，傍晚已拖至高雄港洲際貨櫃碼頭暫置，避免船艏隨風浪漂流影響航安。



海洋局表示，興利號船艉部分仍留原擱淺處，海事公司將待海象變好後移除船體，海洋局已要求業者移除過程防範二次污染，並適時圍上攔油索。勝利者19號油輪船體也將待油料抽完後於近期移除。



海洋局表示，興利號油輪船舷擱淺後已出現裂縫，因此優先抽油輪油料，16日下午在惡劣海況情形下自傍晚6時35分展開油料移除作業，於17日清晨完成，共抽除約120公秉油料，大大降低海洋油污染風險。



海洋局又表示，勝利者19號油輪則自17日下午4時15分開始進行油料移除，由於作業期間風浪及雨勢過大，造成作業機組受潮，影響作業進度，今天已克服困難並持續進行油料移除，截至今天上午已抽除船艙30公秉燃油。



高雄外海14日晚間受熱帶性低氣壓籠罩影響，掀起強風巨浪，巴拿馬籍油輪興利號（SHINE LUCK）和斐濟籍油輪勝利者19號（WINNER19）因而流錨分別擱淺小港區鳳鼻頭漁港北堤及林園區中門坑沙灘，兩艘船上32名受困船員全數獲救。



高雄市政府、交通部航港局南部航務中心、行政院海洋委員會等單位連日來共商擱淺油輪移除事宜，為免油輪漏油污染海洋生態，相關單位連日來更是緊盯油輪油料移除作業。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070618