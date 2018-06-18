枋寮保安宮送白鶴祭典 全台唯一

屏東枋寮保安宮是目前全台唯一保有「送白鶴」祭典的宮廟，今年祭典受天氣影響延至18日舉行，信徒依古禮在海邊焚燒「白鶴」，讓白鶴帶著眾人的祝禱飛升。中央社記者郭芷瑄攝 107年6月18日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東枋寮鄉保安宮主祀保生大帝，保有全台唯一「送白鶴」祭典，原應在農曆5月2日（國曆6月15日）舉行，因遇到豪雨，延到今天端午節舉行，海邊焚白鶴又遇端午，祭典更有感。



全台有300多間主祀保生大帝宮廟，每年農曆3月15日保生大帝聖誕，全台各地都有慶祝活動，但只有屏東枋寮在農曆5月2日保生大帝飛升得道紀念日有「送白鶴」儀式。



保安宮廟方在每年祭典前聘請藝術家以純白色的宣紙、竹條及木條支架等，製作一隻白鶴。今天廟方陣頭、信眾將「白鶴」送至率芒溪附近海邊，引火焚燒，讓白鶴帶著眾人的祈禱飛升。



枋寮保安宮建廟有350多年歷史，是枋寮北勢寮信仰中心，相傳保生大帝乘坐著白鶴升天，農曆5月2日成為保生大帝的飛升得道之日，枋寮保安宮是全台唯一有「送白鶴」祭典的廟宇，前年登錄為縣級無形文化資產。



枋寮陳姓鄉民表示，從小只要送完「白鶴」，隔3天就可以吃粽子，所以「送白鶴」也成為枋寮人重要且獨特的端午節民俗宗教祭儀。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070618



