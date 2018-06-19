增加銷路 蕉農與業者研發香蕉米乖乖

高雄市旗山區蕉農郭泰呈（圖）與業者合作研發出香蕉口味的米乖乖，估計一年可增加約20噸的香蕉銷量。中央社記者王淑芬攝 107年6月19日

（中央社記者王淑芬高雄19日電）多元化產銷香蕉，高雄市旗山區蕉農郭泰呈與業者合作研發出香蕉口味的零食，今天由高雄市議長康裕成等人代言宣傳，市府農業局允諾輔導開發更多相關加工食品。



郭泰呈家族擁有近50甲的香蕉園並與農民契作，以外銷日本和中國大陸為主，由於香蕉是家族事業，所以他努力擴大產能及提高香蕉產值，還研發加工產品。



「將香蕉打成泥、煮乾再加入沙糖成為香蕉醬」，郭泰呈說以約新台幣每公斤50元價格賣給業者，製成香蕉口味的米乖乖。



入口酥脆的米乖乖有濃郁的香蕉風味，口感比傳統乖乖更紮實飽滿。郭泰呈是去年和業者談研發合作，他表示，歷經8個月的開發，終於成功上市。



郭泰呈估計，開發香蕉米乖乖一年可以增加約20噸的香蕉銷量。



不過，郭泰呈仍認為香蕉的產銷還是要打開內、外銷通路為主。



康裕成帶領民進黨籍市議員為業者行銷米乖乖，也鼓勵農民多研發加工食品，提高產值。



農業局主任秘書梁銘憲表示，市府協助並媒合農民擴大產銷通路及食品加工，目前蕉農投入香蕉加工食品還有抗性澱粉及香蕉脆片。（編輯：劉政權）1070619