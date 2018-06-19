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石門水庫1000萬噸水進帳 21日恢復農業用水

發稿時間：2018/06/19 16:19

最新更新：2018/06/19 16:30

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端午節3天連假，石門水庫集水區累積雨量為78毫米，帶來約1000萬噸的水入庫，水量止跌回升。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日端午節3天連假，石門水庫集水區累積雨量為78毫米，帶來約1000萬噸的水入庫，水量止跌回升。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）端午連假3天累積雨量為78毫米，為石門水庫集水區帶來不少進帳，帶來約1000萬噸的水入庫，蓄水量止跌回升，北水局今天下午開會決定，21日起恢復農業用水，並以6折供灌。

北區水資源局副局長邱忠川今天受訪表示，經過端午節3天連假，石門水庫集水區累積雨量為78毫米，帶來約1000萬噸的水入庫，雖然梅雨季已經結束，但隨著汛期來臨，加上中央氣象局預測後續還有西南氣流引進降雨，預估水庫水位可望逐漸回升。

邱忠川表示，在端午連假前夕，石門水庫至15日的大壩水位為222.5公尺，蓄水量5900萬噸，蓄水率29.8%，經過3天連假，截至今天下午3時，石門水庫大壩水位回升至223.97公尺，蓄水量6630萬噸，蓄水率33%。

邱忠川指出，石門水庫從18日至20日暫停農業用水，所以目前每日出水120萬噸，北水局下午開會決定，預計從21日起恢復農業用水，由於6月下旬一期稻作抽穗已經接近完成，配合午後雷陣雨的天氣型態，農業用水將以6折供灌。（編輯：方沛清）1070619

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