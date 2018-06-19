散布墾丁店家不實負評 屏縣府協助提告

有網友藉由網路評價系統給予屏東墾丁多家商店、民宿1星負評，並留言寫下不實內容，影響商家聲譽，屏東縣政府19日表示，已請警方持續追查並將協助受害業者提告及求償。中央社記者郭芷瑄攝 107年6月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）有網友在Google地圖給墾丁多家商店、民宿一星負評，還留下不實內容，屏東縣政府今天譴責這名網友，並表示，一旦揪出幕後人士，將協助受害業者提告及求償。



一名叫Harry Wan的網友透過Google地圖對墾丁的店家給予一星評價，甚至留下「老闆非禮我女友，還拿槍指嚇我們」、「麵有針筒後被老闆娘用刀砍，差點送命」、「吃到狗的屎」等明顯捏造內容。



墾丁受害店家氣憤難平，已有店家前往警局作筆錄，雖也有業者低調沒有出面，但屏東縣政府發言人黃建嘉表示，這名網友一天之內在Google地圖連續留下惡評，縣府已請刑警大隊及電信警察追查幕後網友，一旦揪出，將協助業者聯合提告及求償。



黃建嘉說，目前恆春警分局已派員主動訪查各商家，初步調查有13家業者受害；另外，縣府也將設法透過Google平台檢舉功能，檢舉不當留言，期能在第一時間將受影響商家的商譽損害降到最低。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070619