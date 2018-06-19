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受助助人 許佳音幫更多家庭走過艱辛

發稿時間：2018/06/19 17:52

最新更新：2018/06/19 18:08

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zoom in 北高雄家扶中心保母義工隊長許佳音（圖）19日獲選為扶幼楷模，回想年輕時也曾獲得貴人幫助，她發願將這恩情轉為大愛，幫助更多家庭走過艱辛歲月。（許佳音提供）中央社記者陳朝福傳真　107年6月19日北高雄家扶中心保母義工隊長許佳音（圖）19日獲選為扶幼楷模，回想年輕時也曾獲得貴人幫助，她發願將這恩情轉為大愛，幫助更多家庭走過艱辛歲月。（許佳音提供）中央社記者陳朝福傳真　107年6月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）有雞婆個性的北高雄家扶中心保母義工隊長許佳音，20多年前曾受協助，體會酸甜苦鹹箇中滋味點滴在心頭，她發願將這恩情轉為大愛，多年來幫助更多家庭走過艱辛歲月。

許佳音今天獲選為北高雄家扶中心扶幼楷模，回想年輕時也曾獲得貴人幫助時說，「期待他們早日走出陰霾，翻轉生命，看見不一樣的自己，重新擁有希望與畫滿彩虹的天空。」

年輕剛成家時，許佳音夫婦倆也曾工作不順、三餐不繼，受到教會牧師娘的幫忙，購買餐飲器材做生意，生活才漸漸好轉。

當年受苦的酸甜苦鹹點滴在心頭，事業穩定後，許佳音參加家扶中心舉辦的保母訓練營，她在3個月訓練中十分認真，並到保母學姊家實際操作實習，結業後深深感受家扶中心扶幼工作重要，進而邀集保母好友們於民國88年為中心成立保母愛家服務隊。

樂觀開朗、熱心公益是許佳音的特質，擔任保母愛家服務隊隊長多屆，更號召隊員們協助中心各項活動，尤其每年歲末寒冬暖流園遊會時，找來親朋好友拜託有菜出菜、有肉出肉和出錢出力，參加園遊會攤位和提供千份美味餐點供親子享用。

個性好與手藝佳，許佳音在的地方就有歡笑，且可享受她的愛心總舖師美食，每年歲末寒冬暖流園遊會總會端出牛肉麵、滷味、粽子、蘿蔔糕、茶葉蛋、滷牛肉、五穀饅頭等，滿滿一桌美味佳餚不是難事。

許佳音也會吆喝親友加入義工服務方案行列，為弱勢家庭清潔打掃、油漆，她希望幫助更多家庭走過酸澀歲月，在人生難關低潮時拉他們一把。

許佳音因於87年加入家扶中心寄養家庭服務行列，打開家門照顧失依受虐孩子，與家扶與義工團隊結下20年的不解之緣。(編輯:孫承武)1070619

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