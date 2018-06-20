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宜蘭羅東免費社區巴士換新車 服務升級

發稿時間：2018/06/20 11:29

最新更新：2018/06/20 13:29

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宜蘭縣羅東鎮免費社區觀光巴士為提升服務品質，鎮公所自籌經費新台幣550萬元，購置2輛全新21人座中型巴士，並計畫於7月2日起，更換藍線（忠孝新村－孩子王）舊有巴士上路行駛，增進行車安全。（鎮公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　107年6月20日宜蘭縣羅東鎮免費社區觀光巴士為提升服務品質，鎮公所自籌經費新台幣550萬元，購置2輛全新21人座中型巴士，並計畫於7月2日起，更換藍線（忠孝新村－孩子王）舊有巴士上路行駛，增進行車安全。（鎮公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　107年6月20日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）宜蘭縣羅東鎮免費社區觀光巴士為提升服務品質，鎮公所自籌經費更換2輛全新巴士，並計畫於7月2日起，更換藍線（忠孝新村─孩子王）舊有巴士上路行駛，歡迎民眾使用。

2輛羅東鎮免費社區觀光巴士，今天上午在鎮公所前舉辦啟用典禮，由鎮長林姿妙主持。

林姿妙受訪時說，羅東鎮公所推行免費社區觀光巴士接駁服務多年，共有藍線（忠孝新村─孩子王雙向對開）、紅線（中山光榮站發車，單側循環行駛）、橘線（忠孝新村發車，西安公園折返行駛）3條路線行駛於各社區，是民眾上班、上學、購物、就醫與觀光等重要的交通工具。

其中，藍線主要行經羅東轉運站、醫院（博愛醫院、聖母醫院）、市場（民生市場、開元市場）、鎮內主要學校、羅東運動公園等。民國98年迄今，搭乘人數已突破180萬人次。

她表示，為提升接駁服務品質，鎮公所日前自籌經費新台幣550萬元，購置2輛全新21人座中型巴士，將於7月2日起更換藍線舊有巴士行駛上路，希望增進行車安全及服務品質，並減少汽機車進入市區，避免交通擁擠。（編輯：李錫璋）1070620

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