台中捷運綠線電聯車採自動駕駛 持續測試

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中捷運綠線將於年底試運轉，台中市交通局今天表示，未來將採用無人駕駛自動列車，目前正密集進行各路線自動駕駛電聯車的測試中。



交通局長王義川指出，台中捷運綠線將於年底啟動試運轉，目前密集進行各路線自動駕駛電聯車的測試中，未來上路後將是台灣繼台北捷運文湖線後，第二條採用無人駕駛自動列車的捷運。



王義川表示，捷運綠線採用目前軌道運輸最先進的通訊式列車控制技術（CBTC），讓電聯車行進時，藉由無線通訊方式依預定班表行進及停靠，並利用軌道信標自動定位座標系統，將電聯車控制於移動式閉塞區間，維持安全的行車間距，形成移動式保護網。



台中捷運綠線電聯車自動駕駛時，王義川指出，列車的行車資訊與指令透過車載天線與軌道旁的無線基地台來傳遞訊號，最終由北屯機廠行控中心的控制人員利用列車控制系統，執行各項操作與保護動作，並透過自動列車監視系統，監控電聯車的行駛狀況。



當一列電聯車在啟動自動駕駛前，王義川說，必須先輸入列車辨識系統，才能啟動自動駕駛，接續則再確認軌道淨空、路徑開通正確；而在電聯車行駛期間，也會持續注意設備燈號、軌道狀態，以確保安全，除非遭遇特殊情況，控制員才會改為人為控制。



王義川強調，無人駕駛是全世界的趨勢潮流，台中準備好與國際接軌，捷運的自動駕駛就是最好的典範，電聯車自動駕駛經由電腦計算行車速度，加減速較手動駕駛來得平穩、舒適，而且比人為判斷及操作來得快速與安全，引領台中邁向新的國際交通視野。（編輯：劉政權）1070620