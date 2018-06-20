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業者擬蓋葬儀社 苗栗市民拉布條抗議

發稿時間：2018/06/20 12:26

最新更新：2018/06/20 13:28

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「天華葬儀社」業者20日上午在苗栗市五福宮活動中心召開興設說明會，上百名居民聚集在場外拉起抗議布條及標語抵制，表達堅決反對立場。中央社記者管瑞平攝　107年6月20日「天華葬儀社」業者20日上午在苗栗市五福宮活動中心召開興設說明會，上百名居民聚集在場外拉起抗議布條及標語抵制，表達堅決反對立場。中央社記者管瑞平攝　107年6月20日

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）殯葬業者有意在苗栗市新川里申設葬儀社，今天召開說明會，200餘名民眾拉起白布條抗議，表達堅決反對立場；苗栗縣政府則表示，居民反對意見，將納入審查要件，審慎評估興設可行性。

「天華葬儀社」業者上午在苗栗市五福宮活動中心召開興設說明會，新川里居民聚集在場外拉起抗議布條及標語抵制。居民指出，地區路幅狹小，如果未來興建葬儀社，除影響交通外，更可能危害當地環境和居住品質。

葬儀社業者湯坤祥表示，目前正在申請流程階段，尚未進行施工，依規定必須召開居民說明會，希望藉此機會，向民眾說明申設項目為葬儀社並非殯儀館，面積約700餘坪、地上3樓建築物，未來「大體也不停」，僅作為禮廳、告別式和靈堂之用。

儘管如此，居民仍在五福宮外大聲抗議，新川里長林秀城表示，不管是興設葬儀社還是殯儀館，「全體里民抗議到底」，因為距離住宅區只有30公尺，堅決反對業者在此經營任何相關殯葬行業。

苗栗縣政府民政處生命事業科科長竺學致表示，業者依法提出申請，還必須辦理用地變更手續，並依照苗栗縣殯葬管理自治條例召開說明會，取得大部分居民同意，才能進行後續相關申辦程序，而居民反對的意見，也將會納入審查要件，進行審慎評估。（編輯：李錫璋）1070620

殯葬業者有意在苗栗市新川里申設葬儀社，20日召開說明會，上百名居民在場外拉起白布條抗議，表達堅決反對立場。中央社記者管瑞平攝　107年6月20日殯葬業者有意在苗栗市新川里申設葬儀社，20日召開說明會，上百名居民在場外拉起白布條抗議，表達堅決反對立場。中央社記者管瑞平攝　107年6月20日
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