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冒雨趕工 兩擱淺高雄外海油輪存油抽完

發稿時間：2018/06/20 12:44

最新更新：2018/06/20 12:44

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（中央社記者陳朝福高雄20日電）兩艘外籍油輪14日擱淺高雄外海，工作人員連日冒著風雨和湧浪趕工，抽取船上存油作業今天大致完成，將待天氣轉好及海象穩定，再由潛水員下水確認和進行船體移除作業。

擱淺在高雄鳳鼻頭漁港北堤的油輪興利號，17日先完成存油抽取工作，隨後船體因不堪連日浪襲斷裂成兩半，載浮載沉的船首被移除，暫時移置高雄港洲際貨櫃中心第二期工程岸際，船尾目前仍卡在防波堤。

交通部航港局南部航務中心表示，幸而興利號先一步完成抽除油料作業，大大減低漏油污染的風險，責成船東待海象穩定後再移除另一半的船體。

擱淺在沙灘坐底的勝利者19號油輪相對較安全，工作人員連日趕工加緊抽油，抽除船上存油今天大致完成，工作人員說，船艙油箱可以抽的都抽完成。

由於海上風浪仍不小，不時有湧浪襲來，交通部航港局南部航務中心規劃，於天氣轉好及海象穩定後，調度潛水員下水確認船體結構和進行船體移除作業。

高雄外海14日受熱帶性低氣壓籠罩影響，掀起強風巨浪，巴拿馬籍油輪興利號（SHINE LUCK）和斐濟籍油輪勝利者19號（WINNER19），因流錨分別擱淺鳳鼻頭漁港北堤及中門坑出水口沙灘，2船油艙未載運油品，但船艙油箱共有燃料油輕柴油約200公秉，船上共32名船員全數平安獲救。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070620

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