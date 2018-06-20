三芝智成堂邀千人寫壽 挑戰金氏世界紀錄

（中央社記者林長順新北20日電）新北市民政局今天表示，三芝智成堂為慶祝關聖帝君聖誕，將於7月7日舉辦千人千壽復古揮毫暨書藝傳香書法比賽，邀請1300人一同寫「壽」字，挑戰現有金氏世界紀錄1260人的紀錄。



民政局專門委員藍品畯表示，關公是台灣民眾普遍的民間信仰，新北市許多關公廟也都秉持關聖帝君正義凜然的正氣，積極奉獻社會、投入地方公益活動，智成堂為三芝區地方信仰中心，定期舉辦老人共餐及推廣社會教化，樹立楷模導正社會風俗。



智成堂主委楊順復指出，今年首次舉辦千人揮毫寫「壽」字活動，將邀請1300人一同寫「壽」字，挑戰由蒙古在2016年所創下1260人書法筆會的金氏世界紀錄，民眾可以在紅瓦片上不限字體寫上壽字。



他表示，未來這些壽字紅瓦將陳列在廟宇周邊作為文創藝術永久保存，祈求國泰民安、民眾健康平安。書法寫作活動，除可提升宗教文化外，還可培養藝術氣息增加文化底蘊，帶動親子同樂陶治身心。



楊順復說，以往紙張並不容易取得，想要練字時，都是在紅瓦上來練習，等到水乾了，又是一片新的瓦片，結合傳統發展文創舉辦復古揮毫，就是要將書法技藝傳承，邀請上千人共同寫壽、傳遞福氣，一起感受文字的魅力。（編輯：李錫璋）1070620