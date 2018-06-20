/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

三芝智成堂邀千人寫壽 挑戰金氏世界紀錄

發稿時間：2018/06/20 14:13

最新更新：2018/06/20 14:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者林長順新北20日電）新北市民政局今天表示，三芝智成堂為慶祝關聖帝君聖誕，將於7月7日舉辦千人千壽復古揮毫暨書藝傳香書法比賽，邀請1300人一同寫「壽」字，挑戰現有金氏世界紀錄1260人的紀錄。

民政局專門委員藍品畯表示，關公是台灣民眾普遍的民間信仰，新北市許多關公廟也都秉持關聖帝君正義凜然的正氣，積極奉獻社會、投入地方公益活動，智成堂為三芝區地方信仰中心，定期舉辦老人共餐及推廣社會教化，樹立楷模導正社會風俗。

智成堂主委楊順復指出，今年首次舉辦千人揮毫寫「壽」字活動，將邀請1300人一同寫「壽」字，挑戰由蒙古在2016年所創下1260人書法筆會的金氏世界紀錄，民眾可以在紅瓦片上不限字體寫上壽字。

他表示，未來這些壽字紅瓦將陳列在廟宇周邊作為文創藝術永久保存，祈求國泰民安、民眾健康平安。書法寫作活動，除可提升宗教文化外，還可培養藝術氣息增加文化底蘊，帶動親子同樂陶治身心。

楊順復說，以往紙張並不容易取得，想要練字時，都是在紅瓦上來練習，等到水乾了，又是一片新的瓦片，結合傳統發展文創舉辦復古揮毫，就是要將書法技藝傳承，邀請上千人共同寫壽、傳遞福氣，一起感受文字的魅力。（編輯：李錫璋）1070620

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP