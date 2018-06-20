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剛斥資5千萬元整修 雲縣議會漏水原因待查

發稿時間：2018/06/20 15:40

最新更新：2018/06/20 16:11

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雲林縣議會宏偉外觀曾是當地熱門觀光景點，但歷經多年時光，設備陳舊，去年底斥資整修，今年4月才剛完成驗收，沒想到20日雲林地區大雨，議事廳內仍傳漏水。（資料照片）中央社記者葉子綱攝　107年6月20日雲林縣議會宏偉外觀曾是當地熱門觀光景點，但歷經多年時光，設備陳舊，去年底斥資整修，今年4月才剛完成驗收，沒想到20日雲林地區大雨，議事廳內仍傳漏水。（資料照片）中央社記者葉子綱攝　107年6月20日

（中央社記者葉子綱雲林縣20日電）南台灣連日降雨，雲林無災情傳出，但是剛斥資新台幣5千萬元整修的縣議會議事廳，今天卻出現漏水，縣府官員座位邊擺水桶接滴水，議會將責由建築承包商查明原因。

近日南台灣大雨連連，造成部分地區淹水與道路坍方，雲林縣消防局中心表示，雲林至今尚無重大災情傳出，密切注意大雨情況，並呼籲民眾提高警覺防範。

雲林縣議會正在進行第十八屆第七次定期大會的縣政總質詢，斗六地區上午雨勢不斷，議會議事廳的中央及縣府官員座位區，出現下小雨的漏水現象，議會人員連忙拿水桶接水，官員們備詢時也不得不小心閃躲，以免被淋到。

縣議會秘書長張耀文表示，議事廳一直有漏水問題，4年前曾請廠商處理，縣府去年編列5000萬元整修，今年4月底才剛驗收，不明白為何仍會漏水，將責由建築承包商查明原因，並妥善處理。（編輯：施燕飛）1070620

連日降雨，雲林縣斗六地區20日也是雨勢不斷，才剛整修完成的雲林縣議會議事廳中間及縣府官員座位區發生漏水，暫時擺放水桶接水應急。中央社記者葉子綱攝　107年6月20日連日降雨，雲林縣斗六地區20日也是雨勢不斷，才剛整修完成的雲林縣議會議事廳中間及縣府官員座位區發生漏水，暫時擺放水桶接水應急。中央社記者葉子綱攝　107年6月20日
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