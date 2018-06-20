一期作公糧收購 籲農民勿搶割稻穀

農委會農糧署東區分署表示，近期天氣不穩定，一旦有災害發生，政府將啟動災害穀收購，呼籲農民稻穀不要搶割；另有天然災害救助，保障農友權益。中央社記者李先鳳攝 107年6月20日

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）農委會農糧署東區分署今天表示，近期天氣不穩定，一旦有災害發生，政府將啟動災害穀收購，呼籲農民稻穀不要搶割。宜花東水稻已進入完熟期，已開始辦理公糧稻穀收購。



農糧署東區分署副分署長陳吉村說，自6月中旬陸續開始辦理107年第1期作公糧稻穀收購業務。收購數量每公頃計畫收購2000公斤，輔導收購1200公斤，餘糧收購3000公斤，共6200公斤。每公斤收購價格，計畫收購稉種稻穀26元、秈及糯種稻穀25元；輔導收購稉種稻穀23元、秈及糯種稻穀22元；餘糧收購稉種稻穀21.6元、秈及糯種稻穀20.6元。



陳吉村呼籲，為維護稻穀品質及農友自身收益，請農友要等稻穀成熟後才收割，如於稻穀未黃熟前提早收割，或在雨水、露水未乾前收割，稻穀濕度高，品質較差，折算乾穀比率低，農友收益相對減少；而且水分高烘乾時間長，烘乾費用也增加，農友除了多花錢，也因烘乾時間長，影響其他農友的烘乾作業。



近期天氣較不穩定，一旦發生災害，政府將隨時啟動災害穀收購，另有天然災害救助，保障農友權益。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070620